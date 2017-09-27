HDP'li Bilgen ile ilgili verilen tutuklama kararı kaldırıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuruyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve yargılandığı mahkemeden hakkında verilen tahliye kararına bir üst mahkemeye yapılan itiraz ile hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen\'in avukatının yaptığı itirazı değerlendiren 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi verilen tutuklama kararını kaldırdı.

Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan ve 8 Eylül\'de tahliye edilen HDP Milletvekili Ayhan Bilgen\'in tahliyesine yapılan itiraz sonrası Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nin çıkardığı tutuklamaya yönelik yakalama kararına Bilgen\'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir\'in yaptığı itirazı değerlendirdi. Mahkeme, TCK\'nın 214\'üncü Maddesi\'nde tanımlanan \'Suç işlemeye tahrik suçunu işleyerek, terör örgütüne üye olma suçu\'nun işlenebileceği anlaşılmakla birlikte yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına konu fezlekede açıkça silahlı terör örgütene üye olma eyleminin unsurlarına hiç bir şekilde yer verilmediği gibi bu yönde iddia makamınca, silahlı terör örgütüne üye olma eyleminin unsurlarına yer verilmek suretiyle cezalandırma iradesinin fezlekeye yansıtılmadığı belirtilerek kararda şöyle denildi:

\"Silahlı terör örgütüne üye olma eylemi bakımından usul ve yönetemince, açılmış bir kamu davası bulunup, bulunmadığı konusunda, yerleşik Yargıtay ve BAM kararları da nazara alındığında bu hususun tartışmalı olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, 20 Mayıs 2016 tarihinden sonra işlenen ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına konu fezleke yer almayan bir eyleminden dolayı da halen milletvekilliği sıfatı nedeniyle yasama dokunulmazlığının bulunduğu gözeltirilerek tutuklamaya yönelik itiraz talebinde yer verildiği gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 13 Temmuz 2017 tarih 2017/119311 soruşturma, 2017/10352 yetkisizlik kararına konu, silahlı terör örgütü üyeliği suçununun temadi ettiğinden bahisle, derdest kamu davasındaki eylem ile birleştirilerek yargılamanın birlikte görülmesi ve bu suretle elde edilen delillere dayanılarak tutuklam talep edilmiş ise yukarıda değinildiği üzere silahlı terör örgütü üyeliği eylemi nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmamış olması nedeniyle bu yöndeki talebe itibar edilmemesi gerekmektedir. Derdest kamu davasının görüldüğü mahkemece de suç vasfının değişme ihtimali nazara alınarak tahliye kararı verildiği ayrıca 6718 S.Y. m. 1 ile anayasamıza eklenen geçici 20. maddesi uyarınca fezlekeye bağlı yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin eylemlerin niteliği, bu eylemlerin yasa maddesindeki ceza miktarları, tutukluluğun bir cezaya dönüşmemesi gerektiği ilkesi, dokunulmazlığının kaldırıldığı eylemler bakımından tutuklulukta geçirdiği süre de nazara alınarak sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla, yakalama emrinin kaldırılmasına dair sanık müdafiisinin yapmış olduğu itirazın kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.\"

Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, yukarıda belirtiği gerekçelere dayanarak, Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 15 Eylül tarihinde Ayhan Bilgen hakkında verdiği tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına, sair hususların yargılamayı yapan esas mahkemesince yeririne getirilmesine dosyanın Diyarbakır 5\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar verdi.