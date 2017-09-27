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HDP'li Bilgen hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayhan Bilgen'in tahliyesine itiraz edilmişti

27 Eylül 2017 20:47

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile ilgili tahliyesinden sonra verilen tutuklama kararı yapılan itirazla kaldırıldı.

Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve 8 Eylül’de tahliye edilen HDP Milletvekili Ayhan Bilgen’in tahliyesine yapılan itiraz sonrası Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin çıkardığı tutuklamaya yönelik yakalama kararına Bilgen’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir’in yaptığı itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, TCK’nın 214’üncü Maddesi’nde tanımlanan “Suç işlemeye tahrik suçunu işleyerek, terör örgütüne üye olma suçu”nun işlenebileceği anlaşılmakla birlikte yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına konu fezlekede açıkça silahlı terör örgütüne üye olma eyleminin unsurlarına hiç bir şekilde yer verilmediği gibi bu yönde iddia makamınca, silahlı terör örgütüne üye olma eyleminin unsurlarına yer verilmek suretiyle cezalandırma iradesinin fezlekeye yansıtılmadığı belirtti.

Mahkeme ayrıca Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15 Eylül tarihinde Ayhan Bilgen hakkında verdiği tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına, sair hususların yargılamayı yapan esas mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın Diyarbakır 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

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