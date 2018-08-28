HDP'li Bilgen: Dersim'deki orman yangınları, bakanlığın sitesinde bile yok; bu, suçu örtmektir

Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu HDP heyeti, inceleme yapmak için gittikleri Tunceli kırsalında orman yangınlarının devam ettiği bölgeye alınmadı.

Bilgen, partisinin Facebook'tan yaptığı canlı yayında "Dersim son derece özgür ve güvenli, her şey yolunda gidiyor da bizim gelmemiz sorunmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Hiçbir somut karar olmamasına rağmen engelleniyoruz. Bu şehirde her şeyin keyfi olduğunu, hukuka göre işlemediğini göstermiş oldular" diye konuştu.

Dersim'deki orman yangınlarının Orman Bakanlığı'nın sitesinde bile yer almadığını da belirten Grup Başkanvekili, "Bu, suçu örtmektir" dedi ve "Eğer bir suçunuz yoksa neden gitmemizi engelliyorsunuz" diye sordu.

Bilgen'in açıklamalarının devam şöyle: "Sorun elbette sadece yangın sorunu değil; insansızlaştırma, hukuku askıya alma sorunudur. Bu ülkedeki ve Orta Doğu’daki büyük yangını söndürmeden, Dêrsim ve yüreklerimizdeki yangını da söndürmek mümkün olmaz. Herkesi ortaklaşmaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyoruz."