HDP’li Beştaş’tan Erdoğan’a: Siz neden bu kadar çok konuşuyorsunuz?

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Siz neden bu kadar konuşuyorsunuz?” diye sordu. Beştaş, “Hem siz siyasetçi de değilsiniz. Daha başkanlık sistemi geçmedi, Cumhurbaşkanları siyaset yapmaz. Siz bile siyaset yaparken, HDP olarak bizler neden konuşunca cezaevine kapatılıyoruz?” ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2011 yılında Adana BDP İl Kongresi'ndeki yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan davanın duruşması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından izlenebildi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Beştaş, davanın savcısı Abidin Bostancı’nın "Fethullah Gülen Terör Örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklu olduğunu hatırlatarak şunları ifade etti:

Eş Genel Başkanlarımızın, milletvekillerimizin, suç işledikleri için cezaevinde oldukları iddia ediliyor. Suç dedikleri ise siyaset yapmak, konuşmak. Siyaset konuşarak yapılır. Siyaset konuşma dışında nasıl yapılır?

Günün önemli bir bölümünü kameralar önünde geçiren, yaptığı en küçük bir konuşma bile televizyonlarda yayınlanan Cumhurbaşkanı’na soruyoruz, siz neden bu kadar konuşuyorsunuz? İnsanlar istemese bile sizi dinlemek zorunda, çünkü tüm kanallarda siz varsınız. Hem siz siyasetçi de değilsiniz. Daha başkanlık sistemi geçmedi, Cumhurbaşkanları siyaset yapmaz. Siz bile siyaset yaparken, HDP olarak bizler neden konuşunca cezaevine kapatılıyoruz?

Eş Genel Başkanımız Sayın Demirtaş’ın bu dosyada söylediği eşit ve özgür yaşam çağrıları suç olabilir mi? Bir ülkede bir kesim sürekli konuşurken, bazı kişilerin konuşmaması için cezaevine atılması siyasetin tasfiye edilmesidir ve bu siyasi rakipler tarafından yapılmaktadır.

HDP çoğulculuğu savunan tek partidir. Bütün dünya bunu görüyor. Avrupa kamuoyu görüyor. Dün Esad’a söylediklerini bugün tek tek geri alıyorlar. Kimse görmedi sanıyorlar ama bütün dünya bunun farkında. Yarın, Türkiye iç siyaseti hakkında söylediklerini de geri alacaklar.

Bir kez daha söylüyorum, Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz hakında isnat edilen suçlar konuşmadır. Konuşma dışında bir ‘suç’ fiili gösteremezler. Herhangi bir yasa dışı örgüt bağı gösteremezler.

Cezaevine göndererek bizleri susturmazlar. Bugün il ilçe eş başkanları salona alınmadı, koridora alınmadı. Kimden korkuyorsunuz? 40 bin polisle ‘huzur operasyonu’ yaptıktan sonra onlarca insanın katledilmesinin engellenmediği bir ülkede, HDP Eş Genel Başkanının duruşmasına insanların girmesi engelleniyor. HDP Eş Genel Başkanının duruşmasını HDP’liler izleyemeyecek de kimler izleyecek. İzleyiciler salona alınmayacaksa şeffaf yargılanma nerede? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştüm, ilgileneceğini söyledi ama arkadaşlarımız alınmadı. Kınıyoruz. Bu uygulama, yargının tarafsız ve bağımsız olamayacağının göstergesidir.