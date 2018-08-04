HDP'li Beştaş'tan Erdoğan'a: Senin gibiler bu halkı çok tehdit etti...

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "HDP parlamentoya girsin diye destek verenler hesap verecek" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Senin gibiler bu halkı çok tehdit etti. Hepsi geldi geçti. Sen de gideceksin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde HDP kast ederek "Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler" diye konuştu.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabı Twitter'da "Senin gibiler bu halkı çok tehdit etti. Hepsi geldi geçti. Sen de gideceksin. Ama bu halk hep burada olacak" paylaşımını yaptı.