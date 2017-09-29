HDP’li Beştaş’tan Bahçeli’ye: 5 bin gönüllü Kerkük’e gitse de gereken cevabı alacaklardır

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, IKBY’de gerçekleşen bağımsızlık referandumu ile ilgili "Kerkük’e gitmeye hazır en az beş bin ülkücü gönüllü var” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendirdi. “Federal Kürdistan bölgesindeki referandumun MHP’yi ilgilendiren bir mesele olmadığını” savunan Beştaş, “5 bin gönüllünün hiçbir işi yoktur orada. Gitse de gereken cevabı alacaklardır zaten. Orası başka bir ülke, bu sadece Türkiye de ki milliyetçiliği, ırkçılığı teşvik eden, şaha kaldırmak dışında bir karşılığı yok” dedi.

“AKP, MHP’lileşmiştir artık”

“AKP sözcüsü Mahir Ünal’ın açıklamalarında MHP ile aynı hissiyatı paylaşıyoruz söyleminin dikkat çekici olduğunu” ifade eden Beştaş, “AKP, MHP’lileşmiştir artık. AKP’nin, MHP’den farkı kalmamıştır, onlar Türkiye’nin kendilerince bekasını savunurken, kendi Kürtlerinden geri dönüş olmayan kopuş yaşıyorlar” dedi. Beştaş, “MHP ve AKP’yi bir arada tutan çimento da Kürt karşıtlığıdır, Kürt düşmanlığıdır. Bu artık 21.yüzyılda hiç sakınmadan ilan edilen bir realite. 5 bin gönüllünün hiçbir işi yoktur orada gitse de gereken cevabı alacaklardır zaten” diye konuştu.

HDP’li Beştaş, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin K. Irak referandumu ve Türkmenlerle “En az beş bin Ülkücü gönüllü” başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Türkmenler sahipsiz ve yalnız değildir, acı verici etnik soykırıma, vatansızlığa da asla terk edilmeyeceklerdir” açıklamasını T24’e şöyle değerlendirdi:

“Federal Kürdistan bölgesindeki referandum MHP’yi ilgilendiren bir mesele değil”

“Öncelikle bu kabul edilemez bir açıklama, Federal Kürdistan bölgesindeki referandum MHP’yi ilgilendiren bir mesele değil. Türkiye’nin sınırları içinde bir yerde bir referandum yapılmış değil öncelikle, uluslararası hukuka göre de, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesine göre de, referandum meşrudur ve halk iradesine başvurulabilir, tam da demokrasinin gereğidir ayrıca. Özellikle dün Mahir Ünal’ın (Parti sözcüsü) hükümet cephesinden biz de MHP ile aynı hissiyatı paylaşıyoruz söylemi dikkat çekiciydi ama bu yönlüydü.”

“Kendi Kürtlerinden geri dönüş olmayan kopuş yaşıyorlar”

“Aslında tablo şöyle; AKP, MHP’lileşmiştir artık. AKP’nin, MHP’den farkı kalmamıştır. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak tam da bu olayda geçerli. Yani onlar Türkiye’nin kendilerince bekasını savunurken, kendi Kürtlerinden geri dönüş olmayan kopuş yaşıyorlar. Türkiye de 20 milyon Kürt vatandaş yaşıyor.”

“Federal Kürdistan bölgesine savaş naraları atmak, tehdit etmek”

“Federal Kürdistan bölgesine savaş naraları atmak, tehdit etmek, Erbil’e uçak seferlerinin kapanması ve benzeri uygulamalar MHP ile AKP’nin bu konuda örtüştüğünü, aynı parti haline dönüştüğünü çok net bir şekilde ortaya koymuştur. MHP ve AKP’yi bir arada tutan çimentoda Kürt karşıtlığıdır, Kürt düşmanlığıdır. Bu artık 21.yüzyılda hiç sakınmadan ilan edilen bir realite. 5 bin gönüllünün hiçbir işi yoktur orada gitse de gereken yanıtı alacaklardır zaten. Federal Kürdistan devletinde böyle bir açıklama var, bu tehditler çok duyuldu, orası başka bir ülke, başka bir ülkenin sınırları, bu sadece Türkiye de ki milliyetçiliği ırkçılığı teşvik eden, şaha kaldırmak dışında bir karşılığı yok.”

“Hatırlarsanız Perihan Akın bir fındık işçisiydi”

“Bu söylemler içerde Kürtlere saldırıları, iç huzuru bozan ölümlere ve yaralanmalara , huzursuzluklara yol açan söylem olmaktan öteye gidemez. Hatırlarsanız Perihan Akın bir fındık işçisiydi Samsunda ırkçıların saldırısı sonucunda öldürüldü. Bunlar çok tehlikeli söylemler, bin düşünüp bir söylenmesi gerekiyor.”