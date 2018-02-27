HDP'li Beştaş: Yüzde 10 barajına dokunmayan değişikliğin iyi niyetinden söz edilebilir mi?

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa Komisyonu'nda görüşülen AKP ve MHP tarafın sunulan seçim ittifakı teklifine "Seçimlerde hilelerin yasallaştırılması metni" diyerek "Yüzde 10 barajına dokunmayan seçim yasası değişikliğinin iyi niyetinden söz edilebilir mi?" diye sordu.

AKP ve MHP’nin TBMM Başkanlık Divanı’na sunduğu ittifak teklifi, Anayasa Komisyonu’nda görüşüldü. HDP adına görüşmelere Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ile Meral Danış Beştaş ve Erol Dora katıldı. Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan’ın vekilliklerinin düşürülmesine tepki gösteren HDP'li üyeler ittifak yasa teklifindeki hukuksuzluklara dikkat çekti.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, komisyonda yaptığı konuşmada, partisinin 9 milletvekilinin vekilliğinin düşürüldüğünü belirterek “son vekil kalana kadar orada olacağız” dedikleri için Meclis’te bulunduklarını söyledi.

Kerestecioğlu, AKP ve MHP'in seçim ittifakı teklifinin meşruiyetinin bulunmadığını belirterek "Burada konuşulan yasa teklifine gelirsek; denetimli olmayacak bir seçimle ilgili ne diyeyim. “Her kişi güvenliği çağıracak, o seçim alanı iyice güvensizleşecek, orayı bir kargaşa meydanı haline getirecek” mi diyeyim. “Son referandumda mühürlü oylar konusunda bilinç oluşmuşken şimdi mühürsüz oyları geçersiz sayarak bir başka yoldan işi kendinize döndürüyorsunuz” mu diyeyim, hangi birini söyleyeyim" dedi.

Meral Danış Beştaş ise Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar partisi döneminde halk iradesinin bu kadar ayaklar altına alınmadığını söyledi. Beştaş, "Darbe dönemlerini bile aratan bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Bugün vekilleri düşürülen Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan kararının AYM’den dönmezse AİHM’den döneceğini söyleyen Beştaş, "Parlamento'nun vekilliği hakaretten ve tweetten düşürülüyorsa artık o ülkede parlamentonun demokrasiye hizmet ettiğini kimse anlatamaz" dedi.

Teklifin, Meclis'ten geçeceğini ve Türkiye'nin karanlığı doğru hızlı adımlarla ilerleyeceğini söyleyen Bektaş şöyle devam etti:

"İktidarın, 'seçimlerde tek başıma yüzde 51’i alamam', muhalefetin de 'yüzde 10’u geçemem' korkusu bu ittifak metnini doğurmuştur. Bu korkuyu baştan sona satırlarda görebiliriz. Halktan ancak bu kadar korkulabilir. Halk iradesinden daha fazla korkulamaz. Seçimlerde hilelerin yasallaştırılması metni bu."

Yüzde 10 barajına dokunmayan değişikliğin iyi niyetinden söz edilebilir mi?

"Yüzde 10 barajına dokunmayan seçim yasası değişikliğinin iyi niyetinden söz edilebilir mi?" diye soran Beştaş, "Şimdi iktidar partisi “onu Kenan Evren getirdi” diyecek. Ama siz de Kenan Evren’in arkasında kapı gibi duruyorsunuz. İstediğiniz her şeyi değiştiriyorsunuz ama. Demokratik reforma ihtiyacımız yok mu?" dedi.

"'Seçim mühendisliği' olarak adlandırılabilecek bir torba düzenleme"

Erol Dora ise, yerel ve genel seçimlerin anlamını yitirdiği parlamenter sistemin askıya alındığı bir dönemde buluğumuzu söyledi.

Dora teklifle ilgili olarak "Bu yasa teklifi; İki siyasi partinin olası seçimlerde gerek iktidarda kalabilmek, gerekse baraj altında kalmamak gibi kaygılarıyla diğer siyasi partilerle ortaklaşmadan, müzakere etmeden, herhangi bir uzlaşı aramaya dahi gerek görmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundukları bir “seçim mühendisliği” olarak adlandırılabilecek bir torba düzenlemeden ibarettir" değerlendirmesinde bulundu.