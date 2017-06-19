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HDP'li Beştaş yargılandığı duruşmaya katılmadı

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "devleti alenen aşağıladığı" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmadı.

19 Haziran 2017 20:21

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama, devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına katılmadı.

Adana 21. Asliye ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya Beştaş'ın avukatı da mazeret göstererek gelmedi. Bunun üzerine mahkeme hakimi, HDP'li Beştaş'ın talimatla savunmasının alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

HDP Adana milletvekili Meral Danış Beştaş'a TBMM tarafından üç fezleke gönderilmişti. Yapılan soruşturma sonunda Beştaş aleyhine Adana 2, 8 ve 21. Asliye Ceza mahkemelerinde 2'şer yıl hapisle cezalandırılması istemiyle üç ayrı dava açılmıştı.

 

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