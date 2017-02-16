HDP'li Beştaş: Tutuklandığımdan beri ağır tecrit altında tutuluyorum!

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, tutuklandığı günden beri ağır tecrit koşulları altında olduğunu belirtti ve “Üyeniz olan milletvekiline işkence yapılması konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Beştaş’ın Meclis Başkanlığı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği 13 soruluk önerge şöyle:

30 Ocak – 1 Şubat 2017 tarihlerinde Diyarbakır E Tipi, 2 Şubat 2017’den bu yana da Silivri Kapalı Cezaevi 9. Bölüm C Blok, 86 No’lu hücrede tek başıma ve ağır tecrit koşullarında tutuluyorum. Diyarbakır Cezaevi’nden sevk için çıkarıldığım sırada cezaevi savcısı ve sivil giyimli askerler tarafından bütün itirazlarıma rağmen kelepçe takıldı.

Bu bağlamda;

1-) Başkanı bulunduğunuz parlamento üyesi bir milletvekilinin kolluk güçleri tarafından gözaltına alınmasından haberdar mısınız?

2-) Milletvekilinin gece yarısı (01:45) kolluk güçleri tarafından onlarca araçlık ve yüzlerce polis gücüyle evinin basılarak gözaltına alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

3-) Milletvekiline kelepçe takılması bilginiz dâhilinde midir?

4-) Hiçbir yasal dayanağı olmadan kelepçe takılmasını uygulaması doğru buluyor musunuz?

5-) Milletvekiline uygulanan gözaltı ve kelepçe uygulamasının TBMM’nin itibarının zedelenmesine yol açtığını düşünüyor musunuz?

6-) 15 gündür tek kişilik hücrede tecrit altında tutulduğum hususu bilginiz dahilinde midir?

7-) Tecridin bir işkence yöntemi olduğu ve işkencenin de insanlığa karşı suç olmasını dikkate alarak, üyeniz olan milletvekiline işkence yapılması konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?

8-) TBMM üyelerinin cezaevinde hangi koşullarda tutulduğu konusunda bilgilendirildiniz mi?

9-) Bilgilendirilmediniz ise; bu konuda herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

10-) Anayasa değişikliğinin halkoylaması sürecinde Anayasa Komisyonu üyesinin cezaevinde tutulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

11-) Milletvekillerinin tutuklanması, tecritte tutulmasının TBMM ve halkın iradesine müdahale olduğunu düşünüyor musunuz?

12-) Milletvekilleri hakkında verilen tutuklama kararları ile yasama organı üzerinde yargının vesayet kurmaya çalıştığı doğru mudur?

13-) Milletvekillerinin serbest kalması için herhangi bir girişiminiz var mıdır?