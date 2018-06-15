HDP'li Beştaş: Soylu çıkıp “Olay planlıdır” diyor, doğru

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün Suruç’ta yaşananlarla ilgili yaptığı “Olaylar planlıydı” açıklamasının doğru olduğunu belirterek, “Soylu, esnafların planlı bir şekilde, ziyaret edenlere saldırdığını söylüyor. Doğru, olay planlı ancak planlayanlar 2 gün önce kendisine HDP seçmeni diyen esnafı silahlarla ziyarete gidenlerdir” dedi.

Urfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayların hemen ardından Suruç'a giden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Acar Başaran, Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Nimetullah Erdoğmuş, Sibel Yiğitalp, Urfa Milletvekili adayları ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir'den oluşan heyet, HDP Suruç İlçe Örgütü'nde bir basın toplantısı düzenledi.

"İşte AKP’nin sicili bu kadar bozuktur"

Toplantıda konuşan Beştaş, yaşananların ‘doğrudan sorumlusu’nun AKP iktidarı olduğunu savunarak, “Bütün medya organları hükümetin dili ile yayın yapmaktadır. Biz bu olayları yakından biliyoruz. 20 Temmuz’da Suruç’ta bir katliam yaşandı, 5 Haziran’da Diyarbakır mitingimize bomba atıldı, bu olayların hepsi AKP’nin iktidar olduğu dönemlerdi ve seçim dönemleri idi. İşte AKP’nin sicili bu kadar bozuktur. Bu olayın iktidardan bağımsız düşünülmesi imkansız. Bir tarafta iktidar var bir tarafta halk var. Açıkça ifade etmek isteriz ki bu olay seçimlere 10 gün kala büyük bir provokasyon olarak hazırlanmıştır. HDP’nin, oyunlarını boşa çıkarması sebebiyle onların toplumu kutuplaştırmasının geldiği düzey kan olmuştur. Bunun sorumlusu HDP’yi, bizleri sürekli hedef gösteren Erdoğan’dır, saldırılara sebep verecek olan dilin kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı. Beştaş, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Saldırıya uğrayanlar saldırıya uğradığını söylemektedir. Biz bu planı boşa çıkaracağız. Birçok meselenin üstesinden geldiğimiz gibi bunun da üstesinden geleceğiz. Biz bu dili tanıyoruz. Bingöl’de Emniyet Müdürü vurulduğunda Davutoğlu çıkıp “silah sıkanlar hak ettiklerini aldılar” demişti, ne oldu? Bingölde Emniyet Müdürüne saldıranların öldürülenler olmadığı ortaya çıktı. Ceylanpınar’da yargılananların da beraat ettiğini biliyoruz, ancak Suruç Katliamı, 5 Haziran Katliamı aydınlatılmış değil. Biz bu olayın karartılmasına asla izin ermeyeceğiz. Suruç’a gelirken şunu gördük, 6-8 Ekim’de olduğu gibi asker şehre inmiş. Askerin ne işi var şehirde, burası kırsal alan değil halkı daha fazla korkutmak, böylece seçimlerde hırsızlıkların yanına bir de kanı eklemek içindir bunlar.

"Erdoğan, 'HDP'nin baraj altında kalması çok önemli' dedikten 2 gün sonra..."

“Erdoğan’ın videoları teşhir oldu, “HDP’nin baraj altında kalması çok önemlidir” diyor, bunu kendileri söylüyor. 2 gün sonra bu yaşananlar tesadüf olamaz. Bu seçimde kaybedeceklerini anlayanların yaptığı provokasyonlardır. 6-8 Ekim’in sorumluları da onlardır. Bunlar yalanla kamuoyunu manipüle ederek bilinçli olarak “bu seçimde de bize oy vermek zorundasınız” mesajı veriyorlar. Biz de diyoruz ki halklarımıza asla yalnız değilsiniz. HDP’nin umut olduğunu herkes görüyor. Bizim cesaretimize kast ediyorlar, bunu başaramayacaklarını görmüş olmaları gerekiyordu. Bizim milletvekillerimiz belediye eşbaşkanlarımız tutuklandı, tek bir adım geri atmadık. Yine başaramayacaklar, HDP’nin cesaretli ve dik duruşunu kıramayacaklar. Halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

"Deliller karartılmadan toplayın, aksi halde sorumluluktan kurtulamazsınız"

“Olayın olduğu yerde hem mobese kameraları, hem esnaf kameraları var. Diyoruz ki siz boş boş konuşup HDP’yi suçlayacağınıza failleri getirin. Bu kayıtları derhal istiyoruz. Kameralarda olay nasıl gerçeklemiş bugün açıklayın. Görgü tanıkları bize anlatıyorlar, savcılığa çağrı yapıyoruz. Urfa Başsavcısı, gelin olay yerine deliller karartılmadan toplayın, aksi halde sorumluluktan kurtulamazsınız.

"Bunlar kafayı yemiş; AKP vekilleri gidip PKK’den oy mu istiyor?"

“Diyorlar ki “PKK’liler AKP’ye saldırdı”, bunlar kafayı yemiş. AKP vekilleri gidip PKK’den oy mu istiyor? 25 yıllık esnaftan oy isteyeceksiniz sonra da böyle bir yalan atacaksınız. 24 Haziran’da vakitleri tamamlandı, yanıtlarını alacaklar, ancak bizim üzüntümüz can kaybıdır. 4 yurttaşımız toprağa düştü. Biz seçime bu meselelerin alet edilmemesini hep savunduk. Herkes eşit ve özgür koşullarda sözünü söylemelidir. Seçim zaten özgür koşullarda yapılmıyor, bir de bunu yaparak koşullar ağırlaştırılmıştır. Biz faillerin peşini bırakmayacağız. Halkımıza da çağrı yapıyoruz, biliyoruz bu provokasyonlara gelmeyeceksiniz. Biz bu olayların bizi durdurmaya yönelik olduğunu biliyoruz, taziyelerden sonra çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bizim siyasetimizin temel amacı ölümleri durdurmaktır. Birileri bundan rahatsız oluyor, çünkü onların anladığı baskı ve tehdittir.

“Yurttaşlarımızın sağduyusunu ve cesaretini kutluyoruz, bu direnç ve sağduyu kazanacaktır. Bütün ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum, heyetimiz gelişmeleri yakından takip edecektir.

"Katiller cezalandırılmıyorsa,

bunun sorumlusu hükümettir"

“AKP iktidarı suç üstü yakalanmıştır. Kendi yaptırdığını HDP’ye, Kürt halkına yükleyerek kurtulamayacağını anlamıştır.1 saat içinde İçişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşuyorsa kamuoyu şunu anlamıştır; bunlar yine suç üstü yakalanmıştır.

“Otopsi raporlarını alamadık, aileler, il örgütlerimiz Antep’te konuyu yakından takip ediyor. Olayın failleri, Suruç'un failleri 5 Haziran’ın failleri ortaya çıkarılsaydı, bugün kimse buna cesaret edemezdi. Bir devlet kendisine hukuk” devletiyim” diyorsa, insanlar öldükten sonra katiller cezalandırılmıyorsa, bunun sorumlusu hükümettir.”