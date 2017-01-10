HDP’li Beştaş: Her yerde teşhir edeceğiz

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, anayasa değişikliği teklifi oylaması sırasında 11 milletvekilinin cezaevinde olduğunu ve oy kullanamadığını hatırlatarak “ Bunun kendisi başlı başına faşizm örneğidir. Türkiye’yi karanlığı sürükleyecek, çoğunluğun azınlığa uyguladığı bir dikta uygulamasıdır bu. Biz bunu HDP olarak her yerde teşhir edeceğiz” dedi.

Beştaş, hâkimlerin tutuklanmamak için tutuklama kararı verdiğini savundu.

Gezi eylemleri Adana'da yapılan dbasın açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında açılan davanın 12. duruşması Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yüksekdağ'ın katılımı olmadan görülen duruşmayı HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, MYK Üyesi Asiye Kolçak, il yöneticileri ve üyeleri takip etti. Mahkeme 16 Mayıs tarihine ertelenirken adliye çıkışı açıklama yapan Beştaş şunları ifade etti:

Türkiye çok tarihi bir dönemeçteyken siyasetin bir bölümü cezaevinde, siyasetin bir bölümü yasaklanmak isteniyor. Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz, MYK ve PM üyelerimiz, il ilçe eşbaşkanlarımız, yöneticilerimiz, bir bütün olarak tüm HDP’lilere dönük gözaltı ve tutuklama operasyonu devam ediyor. Bunun amacı bu diktatörlük anayasasını sorgusuz sualsiz, muhalefetsiz geçirmektir.

Dün yapılan oylamada 338 oy çıktı ama bizim 11 milletvekilimiz, halkı temsil eden milletvekilleri cezaevinde ve oy kullandırılmadı. Bunun kendisi başlı başına faşizm örneğidir. Türkiye’yi karanlığı sürükleyecek, çoğunluğun azınlığa uyguladığı bir dikta uygulamasıdır bu. Biz bunu HDP olarak her yerde teşhir edeceğiz.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana zarar görmeyen hiçbir kesim kalmadı. Ne doktor ne öğretmen ne asker ne polis... Muhalif olan bütün kamu görevlileri, basın kurumları ve partimiz ile birlikte Meclis’te olmayan partiler de bu baskıdan payını alıyor.

Biz adliye önündeyiz, bu birilerinin utancıdır. Birileri kendi baskı rejimlerini inşa ederken siyasi rakiplerini cezaevine kapatacak kadar acizlik içindedir. Bizim adliye önünde olmamız büyük bir korkunun ifadesidir. Onlar korktukları için Yüksekdağ ve Demirtaş cezaevinde. Ama şunu unutmasınlar onlar tutuklansa da, hepimizi içeri de atsalar bu düşünceler bitmez. Hakikati kapatamazlar, demokrasi mücadelemizi engelleyemezler.

Bu adliyelerde bugün kendi talimatlarıyla karar verenler bir sonraki gün aynı karar sebebiyle tutuklanabiliyorlar. Bu ülkede hakim ve savcıların kendi verdikleri karar sebebiyle, hükümetin hoşnut olmadığı hükümler verdikleri için tutuklandıkları bir tarihi dönemeçteyiz. Hakimler tutuklanmamak için tutuklanma kararı veriyor. Polisler soruşturmaya uğramamak için kendi arkadaşlarının ellerine kelepçe takıyor. Savunma baskı altında, avukatların rolü azalıyor.

Adana’dan Ankara’ya sesleniyoruz. Seçilmişlerin cezaevinde tutulabileceği bir dönem değil. Siyaset arenasında düşüncelerinizle muhalefete cevap verebilecekseniz biz hazırız. İstediğiniz arenada, istediğiniz televizyon kanalında, her platformda tartışmaya hazırız.