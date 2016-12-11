HDP’li Beştaş: Berkay’ın babasının sözlerini duymalıyız

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Dolmabahçe’de ve Maçka’daki bombalı saldırılara ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Bu acıların bir daha yaşanmaması için, bu Meclis'in, kınamak dışında da sorumlulukları var” dedi. Beştaş, saldırıda hayatını kaybeden Berkay Akbaş'ın babasının sözlerine kulak vermek gerektiğini ifade etti.

"Berkay'ın babasının sözlerini duymalıyız"

Danış Beştaş’ın açıklamaları şöyle:

“Dünkü saldırıda hayatını kaybeden Berkay’ın babasının sözlerini duymalıyız; hepimize ‘Sadece gidip mezarda dua okumakla bu iş çözülmüyor’ diyor. Bu mesaj bizedir.

"Biz neyi eksik yapıyoruz, düşünmemiz lazım"

“Türkiye’de 7 Haziran’dan sonra başlayan, çözüm sürecinin bitimine denk gelen süreçte çok büyük acılar yaşandı. Herkes bu acılardan nasibini alıyor. Meclis'te, bu ölümleri durdurmanın yolunu bulmalıyız. Kınamak dışında sorumluluğumuzu, siyasetin etkinliğini düşünmemiz lazım. Biz neyi eksik yapıyoruz? Bunu cidden düşünmemiz lazım.

“Bu intikam sözleri ölümlerin olmamasına çare üretmiyor”

“Dünden beri çıkan istatistiklerde ne kadar canı yitirdiğimize ve her patlamadan sonra nasıl intikam naraları atıldığına tanıklık ediyoruz. Bu intikam sözleri ölümlerin olmamasına çare üretmiyor. Başka bir dil bulmamız lazım. Bu topraklarda barışı, eşitliği, demokratik Anayasa’yı inşa etmek Meclis'in görevidir.

“Meclis’in iradesi”

“Şiddet nasıl artar; konuşma yasaklanınca, siyaset tıkanınca, demokratik siyaset kanalları tıkanınca şiddet artar. Bugün tam da bunu konuşmak zorundayız. Çözüm sürecine yönelik mahkum etme dilini, ben de kürsüden mahkum ediyorum. Konuşmak lazım. Sadece burada değil, her yerde; konuşmanın sustuğu yasaklandığı dönemlerde şiddet artar, ölüm artar. Hangimizin yakını yok İstanbul’da? Hepimizin yüreği hoplamadı mı? Bu acıları yaşatmamak, bu Meclis'in iradesine bağlıdır.”