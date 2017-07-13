HDP'li Besime Konca'nın hapis cezası onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'ya "örgüt propagandası yapmak" suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezasını onadı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'ya "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2,5 yıl hapis cezası veren Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı karara bağladı. Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararda delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ileri sürerek, kararın yerinde olduğuna hükmetti. Konca'nın cezası kesinleşmiş olurken, mahkeme tutukluluk haline itirazına ilişkin ise tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak, reddetti.

Konca, 13 Aralık 2016’da tutuklanmış, 3 Mayıs’ta çıkarıldığı Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmişti. Bu duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, Konca hakkında “Örgüt üyeliği” suçlamasından açılan dava kapsamında cezalandırılamayacağını belirterek, “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla cezalandırılmasını talep ederek, tahliyesini istemiş, mahkeme de oy birliği ile tahliye etmişti. Ancak cumhuriyet başsavcısının yetki sınırlarını aşarak yaptığı itiraz üzerine davaya taraf olmayan Batman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 29 Mayıs'ta gözaltına alınan Konca'yı aynı gün tutuklamıştı.

Batman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına şerh koyan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, “yetkisiz” olduğunu ve dava için Siirt Mahkemesi’nin yetkili olduğuna karar verdi. Buna rağmen mahkeme tutuklama verdiği Konca'ya 31 Mayıs'ta görülen duruşmada 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.