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HDP'li Bercan Aktaş gözaltına alındı

Aktaş hakkında 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan işlem yapılacak

18 Ağustos 2015 01:31

HDP Parti Meclisi Üyesi Bercan Aktaş, Şemdinli'de PKK'lılarla çatıştığı sırada hayatını kaybeden özel harekat polisi Ahmet Çamur'a ilişkin sosyal paylaşım sitesinden, "Şemdinli'de Polis Özel Harekat  Komiseri Ahmet Çamur etkisiz hale getirilmiştir" ifadesi nedeniyle "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan gözaltına alındı.

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Parti Meclisi Üyesi Bercan  Aktaş'ın, 16 Ağustos'ta,Şemdinli'de PKK'lılarla çatıştığı sırada şehit olan özel  harekat polisi Ahmet Çamur'a ilişkinTwitter'dan, "Şemdinli'de Polis Özel Harekat  Komiseri Ahmet Çamur etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullanmasının ardından  resen soruşturma başlattı. 
 
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü  Suçlar Bürosunun talimatı üzerine Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Emniyete götürülen Aktaş hakkında ''Terör örgütü propagandası'' yapmak  suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. 

 

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