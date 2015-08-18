HDP'li Bercan Aktaş gözaltına alındı

HDP Parti Meclisi Üyesi Bercan Aktaş, Şemdinli'de PKK'lılarla çatıştığı sırada hayatını kaybeden özel harekat polisi Ahmet Çamur'a ilişkin sosyal paylaşım sitesinden, "Şemdinli'de Polis Özel Harekat Komiseri Ahmet Çamur etkisiz hale getirilmiştir" ifadesi nedeniyle "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan gözaltına alındı.

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Parti Meclisi Üyesi Bercan Aktaş'ın, 16 Ağustos'ta,Şemdinli'de PKK'lılarla çatıştığı sırada şehit olan özel harekat polisi Ahmet Çamur'a ilişkinTwitter'dan, "Şemdinli'de Polis Özel Harekat Komiseri Ahmet Çamur etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullanmasının ardından resen soruşturma başlattı.



Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun talimatı üzerine Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Emniyete götürülen Aktaş hakkında ''Terör örgütü propagandası'' yapmak suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.



