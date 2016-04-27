HDP'li belediye başkanının oğlu IŞİD'e üye olduğu iddiasıyla tutuklandı

Elazığ HDP Palu İlçe Başkanı Hüseyin Demirtaş'ın oğlu Yusuf Demirtaş, IŞİD'e üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü otogar çıkışında durdurdu. Yapılan kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan ve adının Yusuf Demirtaş olduğunu beyan eden kişinin üzerinde nüfus cüzdanı olmadığı belirlendi.

İstihbarat birimleri tarafından "terör örgütü IŞİD'in yapabileceği sansasyonel eylemlerde kullanılabilecek profile sahip arananlar listesi"nde yer aldığı saptanan Demirtaş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sırasında HDP Palu İlçe Eş Başkanı Hüseyin Demirtaş'ın oğlu olduğu da tespit edilen Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklandı.