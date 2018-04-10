T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Baydemir'in "Kürt partilerin kendi aralarında ittifak olması lazım" sözlerine yanıt

"Önemli olan şu; partisi ona yetki veriyor mu?"

10 Nisan 2018 18:31

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan başkanlığındaki heyetin Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki temasları sürerken HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir’in önceliklerinin Kürt partileriyle ittifak kurmak olduğuna dair demeci Kürt partileri arasında tartışılmaya başlandı.

Baydemir’in konuşması özellikle HDP çevresinde sevinçle karşılanırken Rûdaw’a konuşan siyasetçiler siyasi ittifak çağrısını değerlendirdi. HDP Meclis Üyesi Diyadin Fırat, “Sayın Baydemir’in konuşması biraz geç kalınmış bir konuşma ancak her her şeye rağmen yerinde bir konuşma. Türkiye’nin önünde üç önemli seçim bulunmaktadır. Siyasi partiler duruşlarını tercih ve siyasetlerini açık bir şekilde göstermeleri gerekiyor” dedi.

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Aras, Baydemir’in sözlerinin doğru olduğunu ifade ederken kendisinin ve partisinin görüşlerinin farklı olabileceğine dikkat çekti ve “Önemli olan şu; partisi ona yetki veriyor mu?” diye sordu.

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) ise bir yandan Türkiye seçimlerine katılmak için kollarını sıvarken, siyasi ittifak konusunda da kapılarını açık tutuyor.

Rûdaw’a konuşan Hak-Par Genel Başkanı Refik Karakoç, “Öncelikle seçimlere katılma hakkını elde etmek için çalışıyoruz. Ardından da parti, taraf ve diğer Kürdistani topluluklarla görüşebiliriz” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Osman BaydemirKürt partiittifak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24