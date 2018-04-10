HDP'li Baydemir'in "Kürt partilerin kendi aralarında ittifak olması lazım" sözlerine yanıt

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan başkanlığındaki heyetin Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki temasları sürerken HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir’in önceliklerinin Kürt partileriyle ittifak kurmak olduğuna dair demeci Kürt partileri arasında tartışılmaya başlandı.

Baydemir’in konuşması özellikle HDP çevresinde sevinçle karşılanırken Rûdaw’a konuşan siyasetçiler siyasi ittifak çağrısını değerlendirdi. HDP Meclis Üyesi Diyadin Fırat, “Sayın Baydemir’in konuşması biraz geç kalınmış bir konuşma ancak her her şeye rağmen yerinde bir konuşma. Türkiye’nin önünde üç önemli seçim bulunmaktadır. Siyasi partiler duruşlarını tercih ve siyasetlerini açık bir şekilde göstermeleri gerekiyor” dedi.

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Aras, Baydemir’in sözlerinin doğru olduğunu ifade ederken kendisinin ve partisinin görüşlerinin farklı olabileceğine dikkat çekti ve “Önemli olan şu; partisi ona yetki veriyor mu?” diye sordu.

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) ise bir yandan Türkiye seçimlerine katılmak için kollarını sıvarken, siyasi ittifak konusunda da kapılarını açık tutuyor.

Rûdaw’a konuşan Hak-Par Genel Başkanı Refik Karakoç, “Öncelikle seçimlere katılma hakkını elde etmek için çalışıyoruz. Ardından da parti, taraf ve diğer Kürdistani topluluklarla görüşebiliriz” ifadelerini kullandı.