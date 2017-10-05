HDP'li Baydemir'e 'ertelemesiz' hapis cezası

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, açıklama yapmalarına engel olan polise hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Baydemir’in başka bir suçtan aldığı para cezasını gerekçe gösteren hâkim, ceza ile ilgili erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermedi.

HDP Milletvekili Baydemir'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, kapatılan BDP'nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için 3 Kasım 2012'de Batıkent Meydanı'nda düzenlemek istediği miting yasaklandı. Yasak nedeniyle milletvekilleri ile birlikte Diyarbakır Valiliği önüne giden Baydemir'in kendilerini uyaran polislere hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1- 3 yıl hapis istemiyle yargılanan Osman Baydemir duruşmaya katılmazken, avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan avukat Baydemir, soruşturma ve yargılama aşamasında eksikler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Haksız tahrik oluşturmaktadır"

"Hakaret suçunun oluşabilmesi için suçun belli bir kişiye yönelik olması gerekir. Olay günü müvekkilimin yanında bulunan Halkların Demokratik Kongresi Diyarbakır Sözcüsü Hüseyin Bardakçı’nın burnunun polislerce kırılması nedeniyle müvekkilim polislere suçlama konusu yapılan sözleri sarf etmiştir. Bu durum haksız tahrik oluşturmaktadır. Ancak, bu durum göz ardı edilmektedir. Müvekkilimin yasama dokunulmazlığı kalktıktan sonra polisler şikâyetçi olmuştur. Daha önce böyle bir şikâyetleri olmamıştır. Toplumsal olay sırasında sözlerin kime yönelik sarf edildiği net olarak belirlenemez. Müvekkilimin üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı için beraati gerekmektedir."

4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi, HDP'li Osman Baydemir'i "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Baydemir'in başka bir suçtan aldığı para cezasını gerekçe gösteren hakim, ceza ile ilgili erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermedi.