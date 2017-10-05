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HDP'li Baydemir'e 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Şanlıurfa Milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemde 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çar

05 Ekim 2017 19:22

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Şanlıurfa Milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemde \'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
HDP Milletvekili Osman Baydemir\'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, kapatılan BDP\'nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için 3 Kasım 2012\'de Batıkent Meydanı\'nda düzenlemek istediği miting yasaklandı. Yasak nedeniyle milletvekilleri ile birlikte  Diyarbakır Valiliği önüne giden Baydemir\'in kendilerini uyaran polislere hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\' suçundan 1- 3 yıl hapis istemiyle yargılanan Osman Baydemir duruşmaya katılmazken, avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, soruşturma ve yargılama aşamasında eksikler olduğunu belirterek, şöyle dedi:
\"Hakaret suçunun oluşabilmesi için suçun belli bir kişiye yönelik olması gerekir. Olay günü müvekkilimin yanında bulunan Halkların Demokratik Kongresi Diyarbakır Sözcüsü Hüseyin Bardakçı’nın burnunun polislerce kırılması nedeniyle müvekkilim polislere suçlama konusu yapılan sözleri sarf etmiştir. Bu durum haksız tahrik oluşturmaktadır. Ancak, bu durum göz ardı edilmektedir. Müvekkilimin yasama dokunulmazlığı kalktıktan sonra polisler şikayetçi olmuştur. Daha önce böyle bir şikayetleri olmamıştır. Toplumsal olay sırasında sözlerin kime yönelik sarf edildiği net olarak belirlenemez. Müvekkilimin üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı için beraati gerekmektedir.\"
Daha sonra kararını açıklayan 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, HDP\'li Osman Baydemir\'i \"Kamu görevlisine hakaret\" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Baydemir\'in başka bir suçtan aldığı para cezasını gerekçe gösteren hakim, ceza ile ilgili erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermedi.

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