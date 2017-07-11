HDP'li Baydemir: AKP Genel Başkanı, haddini bil

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın HDP Genel Başkanı Selehattin Demirtaş için yaptığı "terörist" açıklamasına tepki gösterdi. Baydemir, "MYK, AKP Genel Başkanı’nın hakaretini misliyle iade etmektedir. MYK olarak AKP Genel Başkanı’na 'haddini bil' diyoruz" şeklinde konuştu.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Sözcüsü Osman Baydemir basın toplantısı düzenledi. Baydemir, MYK toplantısının gündemi ve değerlendirmeler hakkında bilgi verdi. Konuşmasına 1991 yılında öldürülen Halkın Emek Partisi (HEP) Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın’ı anarak başlayan Baydemir, “HDP varsa, hala o bayrak taşınıyorsa, o bayrak Vedat Aydın’dan devraldığımız eşitlik, adalet ve onurlu barış bayrağıdır” dedi.

"Hakareti misliyle iade ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kullandığı “terörist” ifadesine tepki gösteren Baydemir şunları söyledi:



“MYK, AKP Genel Başkanı’nın hakaretini misliyle iade etmektedir. MYK olarak AKP Genel Başkanı’na ‘haddini bil’ diyoruz. Bir parti genel başkanı hem Cumhurbaşkanı olur hem yargıyı yönetmeye çalışırsa o ülkede demokrasinin zerresi kalmaz. Demokrasi olmadığı için bu hadsizlik, hukuksuzluk her gün devam ediyor.”



6-8 ekim olaylarında hayatını kaybedenlerden 44’ünün HDP üyesi olduğunu belirten Baydemir, “AKP Genel Başkanı diyor ki 6-8 Ekim Kobanî eylemlerinde 54 insan hayatını kaybetti. Hiçbir can için HDP bir ayrımcılık yapmıyor. Bütün yitirdiklerimizi yüreğimizin derininden hissediyoruz” diye konuştu.

"Erdoğan talimat veriyor"

Erdoğan’ın açıklamasının Demirtaş’ın dosyası ile 6-8 Ekim dosyasının birleştirilmesinin talimatı anlamına geldiğini iddia eden Osman Baydemir, “Ankara’daki mahkemeler neredeyse 8 aydır Kobani olayları dosyası ile irtibat kuramadılar. Ama baskı ile tehdit ile dosya birleştirilmek istendi. Bu talimatı kimin verdiği belli oldu. Bizzatihi AKP Genel Başkanı Erdoğan talimat veriyor” ifadelerini kullandı.



HDP MYK’si olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Baydemir, “Aynı şekilde avukatlarımız da tazminat davası için hazırlıklara başladı. Bununla da yetinmeyeceğiz. Uluslararası arenaya da taşıyacağız. Erdoğan’ı bu beyanları AİHM’e gönderilen dosyaya da eklendi. Yargıya verilen talimat olarak belgelerde yerini aldı” dedi.

"AYM açıklama yapsın"

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptıkları çağrıyı tekrarladıklarını söyleyen Baydemir, “AYM çıkıp boyun eğmeyeceğini açıklamalıdır. AYM daha önce altında imzası bulunan Balbay kararına sahip çıkmalıdır” sözlerini sarfetti.

"İçtüzük paketini reddediyoruz"

TBMM’ye getirilen içtüzük değişikliğine karşı olduklarını açıklayan HDP Sözcüsü Baydemir, şunları kaydetti:



“MYK, Meclis’te bulunan grubumuza tam açık yetki verdi. Etkin bir muhalefet ortaya koyacağız. Çünkü bu paket muhalefeti tamamen susturma girişimidir. Bu paket Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkarma süreçlerini Meclis’te tartıştırılmaksızın geçirme paketidir. Bu paket susmayanları, eleştirenleri Meclis’te konuşturmama, konuşturanları da para cezası ile cezalandırma paketidir. Bu paket Kürt düşmanlığının tezahürü paketidir. 15’inci maddeye baktığımızda Kürt demek, Kürdistan demek, Sivas Katliamı demek, Soma için katliamdır demek, Kürt illeri demek para cezası gerektirebilir. 1940’ların Türkiyesine geri dönüş paketidir, reddediyoruz.”

"Bu ülkede ölüm kusuldu"

AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın, Demirtaş hakkındaki açıklaması sorulan Baydemir, şu cevabı verdi:



“Kim şiddete ihtiyaç duymuştur bir baksın. HDP, 7 Haziran sonrası 80 parlamenter çıkardı. Ne oldu AKP Genel Başkanı, millet iradesini tanımadı. Suruç’tan 10 Ekim’e kadar her gün ölüm kusuldu bu ülkede. Niçin? Tek başına iktidar olabilmek için. Hangi parti şiddetten besleniyorsa Allah bin belasını versin.”

