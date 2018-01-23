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HDP'li başkana 'Afrin' gözaltısı

HDP'nin Nusaybin İlçe Başkanı Ferhat Kut, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili yaptığı basın açıklaması nedeniyle gözaltına alındı

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23 Ocak 2018 00:11

HDP'nin Nusaybin İlçe Başkanı Ferhat Kut, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Nusaybin İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut hakkında, düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatı'na dair açıklamalarından dolayı 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle arama kararı çıkardı.

Kut, ilçeye bağlı Günebakan mahallesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kut'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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