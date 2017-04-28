HDP'li başkan tahliye edildi

4 kişinin evini basması üzerine tüfekle havaya ateş ettiği için geçen aralık ayında tutuklanan HDP Zonguldak İl Eş Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Zonguldak’ta, zorla evinin bahçesine girerek HDP ve Devrimci Parti bayraklarını indirmek isteyen 4 kişiye, av tüfeği ile havaya ateş ederek karşı koyan HDP İl Eş Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs’ten tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

İddianameye göre, emekli öğretmen evli ve 4 çocuk babası HDP İl Eş Başkanı 68 yaşındaki Mehmet Zeki Salmanoğlu, Devrek İlçesi’nde etrafı tel örgü ile çevrili evinin bahçesindeki odunların üzerine HDP ve Devrimci Parti bayrakları astı. İlçede oturan İ.D, M.Ç, S.A, ve Ş.Ç., geçen aralık ayında Salmanoğlu’nun bahçesine girip, ‘Sen vatan hainlerinin bayraklarını asıyorsun, onları sökmeye geldik’ diyerek bayrakları indirdi. Salmanoğlu, bunun üzerine evden aldığı av tüfeği ile havaya 3-4 el ateş açtı. 4 kişi uzaklaşırken, olayın ardından gözaltına alınan Salmanoğlu tutuklandı.

Evi basanlar da ateş etti

Salmanoğlu, Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 ay aradan sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Salmanoğlu, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Odun kestiğim bir gün evin üst tarafında köpeğin havladığını duydum. Baktığımda 4 kişi gördüm. Bunlar içeri girdiler. Bana, ‘Sen vatan hainlerinin bayraklarını asıyorsun. Onları sökmeye geldik’ dediler. Gelenlerden ikisi, diğer iki kişiye bayrakları sökmelerini istedi. İki kişi bayrakları sökmeye başlayınca, ben de diğerlerinin bana saldıracağını düşünerek eve gidip aldığım av tüfeğiyle 3-4 el havaya ateş ettim. Yaralama kastım yoktur. Bu kişiler de hem kaçmaya başladılar hem de geriye doğru silahla ateş etmeye başladılar. Durumu muhtara anlattım. Şikayetçi olacaktım. Bu kişilerin kimler olduğunu öğrenmek isterken gözaltına alındım” dedi.

Bayraklar 10 yıldır asılı

Bayrakların 10 yıldır bahçesinde asılı bulunduğunu belirten Salmanoğlu, “Kimisi tuttuğu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş takımlarının bayrağını asarak mutlu olur. Ben de bu bayrakları bahçeme asarak mutlu oluyorum. Evimde ele geçirilen dergiler ise yasal olarak çıkarılan dergilerdir. Kaçmam için sebep yoktur. Ben bir suç işlemedim. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme, 4 kişinin şikayetçi olmaması ve tutuklulukta geçirilen süreyi de dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.