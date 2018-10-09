HDP'li Başaran: AKP-MHP ittifakı yerel seçim startını verdi, siyasi soykırım çabasındalar

T24

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Diyarbakır merkezli ve sekiz ilde gerçekleşen operasyonlarda 150'nin üzerinde kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP ile MHP'nin yerel seçim için 'çalışmalara başladığı' yorumunda bulunan Başaran, "Bu kirli ittifak, FETÖ’cü hakim ve savcıların başlattığı operasyonları kendi mirası haline getirerek, uydurma suçlamalar ile siyasi bir soykırım yapma çabasını sürdürmektedir" dedi.

Başaran’ın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamanın öne çıkan bölümleri şöyle:

-7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP’nin almış olduğu milyonlarca oyu hazmedemeyen, son üç yılını partimizi meşru siyaset zemininin, demokratik siyaset alanının ve parlamentonun dışına itmek için harcayan AKP-MHP koalisyonu, gece yarısı operasyonları ile rejimini güçlendirmeye, faşizmi kurumsallaştırmaya çalışmaktadır.

"AKP, kaybettiği itibarı gözaltı ve tutuklamalarla geri kazanma hevesindedir"

-Bu kirli ittifak, yerel seçimlere giderken, FETÖ’cü hakim ve savcıların başlattığı operasyonları kendi mirası haline getirerek, uydurma suçlamalar ile siyasi bir soykırım yapma çabasını sürdürmektedir.

-2009 yılından bu yana haydutvari bir operasyonu kendi çıkarları için devam ettiren AKP iktidarı, halkın gözünde kaybettiği itibarı gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştirerek geri kazanma hevesindedir.

-Gözaltına aldığınız, tutukladığınız kişiler bir gün sizler için de gerekli olacak adalet, barış ve eşitliğin savunucusudurlar.

Ne olmuştu?

Diyarbakır merkezli sekiz ilde şafak vakti gerçekleşen operasyonlarda, çoğu HDP üyesi 150'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, gazeteciler Abdurrahman Gök, Kibriye Evren, Semiha Alankuş ve Esra Solin Dal ile HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamçı da bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı operasyonlara ilişkin gün içinde yaptığı açıklamada, 90 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. HDP kaynakları gözaltı sayısını 151 olarak açıklarken; AA'nın konuya dair haberinde ise 158 kişinin gözaltında olduğu ifade edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun, 'terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) basın yayın kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik' düzenlendiği kaydedildi.