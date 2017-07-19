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HDP'li Baluken'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

HDP'li Baluken, rahatsız olduğunu belirterek SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmadı

19 Temmuz 2017 15:13

Sincan Cezeevin'de tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla yargılandığı Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan, 30 Ocak günü yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yargılanmasına Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP'li Baluken Sincan Cezaevi'nde rahatsız olduğunu belirterek SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmadı. Duruşmayı HDP milletvekilleri, Feleknas Uca, Ziya Pir ve Sibel Yiğitalp de izledi.

Duruşmada ilk söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, Baluken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Daha sonra konuşan Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, Mehmet Emin Aktar ve Mesut Beştaş ise Baluken'in tahliye edilmesini istedi.

Avukat savunmalarının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme, Baluken'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

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