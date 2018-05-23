HDP'li Baluken'in 9 yıl 2 aylık hapis cezası onandı

DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında, \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet etme\' suçlarından tutuklu yargılandığı davada, yerel mahkemece verilen 9 yıl 2 aylık hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Baluken, 24 Haziran seçimleri için Batman\'dan 1\'inci sıradan aday gösterilmişti.

HDP\'li İdris Baluken, Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılandığı davada, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay; 4 kez \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 4 yıl 7 ay; 4 kez de \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet etme\' suçundan 4 yıl 7 ay hapis ceza aldı. İdris Baluken\'in avukatları, karara itiraz etti.

İdris Baluken\'in avukatlarının itirazını değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4\'üncü Ceza Dairesi, kararını açıkladı. Ceza Dairesi, dosya kapsamında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, toplanan delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Ceza Dairesi ayrıca, sanık avukatlarının tahliye talebini de reddederek, Baluken\'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Böylelikle İdris Baluken\'e, \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet etme\' suçlarından verilen 9 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

HDP, İdris Baluken\'i, 24 Haziran seçimleri için Batman\'dan 1\'inci sıra adayı göstermişti.