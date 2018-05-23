HDP'li Baluken'e verilen hapis cezası onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yaklaşık bir buçuk yıldır cezaevinde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e yerel mahkemenin verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Baluken'in tahliye talebi de reddedildi. Baluken, Batman' dan 1'nci sıra milletvekili adayı gösterilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanık avukatının itirazı üzerine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası veren Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını inceledi.

Heyet, dosya kapsamında herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, toplanan delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Heyet ayrıca, Baluken'in avukatlarının tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Böylelikle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından verilen 9 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu. ​

Tutuklu vekilleri yeniden aday göstermeyen HDP bu kuralı Baluken'de esnetip onu Batman' dan 1'nci sıra milletvekili adayı gösterilmişti. Cezanın kesinleşmesinin adından HDP'nin Baluken'i listeden çıkaracağı belirtildi.

TBMM'de 58 sandayesi bulanan HDP'nin daha önce 10 milletvekilinin kesinleşmiş hapis cezalarından dolayı vekilliği düşürülmüştü.