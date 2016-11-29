HDP'li Baluken'e ağırlaştırılmış müebbet istemi

Tutuklu Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında, dört farklı suçlamadan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, halen HDP Diyarbakır Milletvekili olup 24'üncü dönem BDP Bingöl Milletvekilliği yapan Baluken'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Baluken hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama, suçlarından Bingöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesine kamu davasının açıldığı" kaydedildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberinde, "Mahkeme, suçların bir kısmının Diyarbakır'da işlenmiş olması ve burada da hakkında kamu kavası açılmış olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi" ifadeleri yer aldı.

İdris Baluken, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanmıştı.

Bugün daha önce de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak hakkında da "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "41 kez terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla toplam 230 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.