HDP'li Baluken'den Hakkari Valiliği'ne yanıt: Arızayı kendinizde aramanız gerekmez mi?

HDP'li İdris Baluken, Yüksekova'da dört kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Baluken, “Teknik arızanız bile Kürt halkının ölümüne neden oluyorsa, arızayı kendinizde aramanız gerekmez mi?” diye sordu.



Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akrep tipi zırhlı polis aracından açılan ateş nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olaya ilişkin Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, polis aracının kulesinde yer alan silahın kendiliğinden ateşlendiğini iddia eden polisin ifadesine yer verilmiş, konunun soruşturulduğu kaydedilmişti.



Valiliğin açıklamasına HDP'li İdris Baluken tepki gösterdi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Baluken, "Valiliğin açıklaması büyük bir yalandan ibarettir. Yaşamını yitiren gençler bilinçli olarak ve ıskalanmadan kafalarından vurulmuştur" ifadelerini kullandı.

