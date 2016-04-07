HDP'li Baluken: Davutoğlu yerine Binali Yıldırım'ın geçeceği doğru mu?

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Eşitlik Yasa düzenlemesinin görüşüldüğü Genel Kurul’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun mayıs ya da haziran ayında yapılacak bir kongreyle görevden alınacağı, yerine Binali Yıldırım'ın Başbakan ve AKP Genel BaşkanI olacağı kulis bilgisini paylaşınca AKP grubu tepki gösterdi. Baluken’den sonra hemen söz alan AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Baluken’in siyasi stratejisini AKP üzerine kurduğunu, ‘ben nasıl buraya yönelik dedikodular atabilirim veya var olan dedikodular üzerinden ocağa biraz daha ateş üfürebilirim’ dediğini öne sürdü. Bostancı, “Buradan HDP’ye bir ekmek çıkmaz” deyince AKP’lilerden alkış geldi. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de Bostancı’ya ‘dedikodu yanlış mı’ diye sordu.

Genel Kurul’da tutanaklara yansıyan görüşmeler şöyle:

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Bakın, niye bunlar kaygı uyandırıyor? Şimdi 50 milyon insanın kişisel bilgilerinin, kimlik bilgilerinin sızdırıldığı haberleri kaç zamandır kamuoyunda tartışılıyor. Bu ülkenin Ulaştırma Bakanı çıkıp bu haberlerin doğru olmadığını söyledi. Yani, Sayın Binali Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamaları bugün hem Adalet Bakanı hem de Başbakan bir yerde yalanladı ve bu sızdırmanın olduğunu ama endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi. Şimdi, ne kadar güvenilir bilmiyorum ama kulislerde dolaşan bilgilere göre, mayıs ya da haziran ayında yapılacak bir kongreyle birlikte Sayın Davutoğlu'nun görevden alınacağı ve yerine Sayın Binali Yıldırım'ın Başbakan ve Genel Başkan olacağı söyleniyor. Şimdi, Başbakanlığa hazırlanan ya da kulislerde öyle dillendirilen bir Bakan, çıkıp, ortaya çıkmış gerecek bir durumla ilgili kamuoyuna doğru bilgi vermiyorsa biz sizin yapacağınız hangi denetime güveneceğiz? Dolayısıyla, bu konuda yapmış olduğunuz işlemler doğru değildir.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkanım, Sayın Baluken yapmış olduğu konuşmada Ak Partiye yönelik dedikodulara dayalı bir anlatıyla itibarsızlık yaratmaya çalıştı. 69'a göre sataşmadır. Bu çerçevede söz istiyorum.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Dedikodu yanlış mı?

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - "Kulis bilgisi" dedim ya.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bostancı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar ) iki dakika süreyle söz veriyorum.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlar; dikkat ettiyseniz Sayın Baluken siyasi stratejisini sürekli şunun üzerine kurmuş vaziyette: Ak Parti’nin içinde bir tartışma var mı, farklı eğilimler var mı? Acaba, Ak Parti'nin içinde Ak Parti’nin gücünü azaltacak, itibarına halel getirecek bir gelişme mümkün mü? Ben nasıl buraya yönelik dedikodular atabilirim veya var olan dedikodular üzerinden ocağa biraz daha ateş üfürebilirim? Bu strateji şunu gösteriyor: Ak Parti'ye yönelik Sayın Baluken, HDP Grubu mücadele edebilir, başarılı olmak için çalışabilir, iktidara gelmek veya iktidar ortağı olmak için bir performans gösterebilir. Öyle anlaşılıyor ki HDP Grubunun bu yönde kendisine yönelik hiçbir özgüveni kalmamış. "Ben siyaset denkleminde yokum. Tek grup var, tek parti var; Ak Parti . (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ben bütün zekâmı, bütün kapasitemi Ak Parti içinden işime yarayacak bir gelişme sağlayabilir miyim; stratejimi bunun üzerine kurayım." diyor. Bu, biraz garip bir strateji Sayın Baluken, size bir fayda sağlamaz. Buradan HDP'ye bir ekmek çıkmaz. Bugün siz de "ekmek" lafı kullandınız. Bir ekmek çıkmaz. Ak Parti'ye de buradan gelecek bir halel olmaz, halel! Millet neyin ne olduğunu biliyor.