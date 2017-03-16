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HDP’li Baluken, 3.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti

Baluken, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet etmek’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti

16 Mart 2017 23:14

Tutuklu HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet etmek’ suçlamasıyla 3.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Diyarbakır’da hakkında açılan davada tutuklu olan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, partisinin 2013 yılında Bingöl’de düzenlediği bir mitinge katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Baluken’e, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek' suçlamasıyla 3.5 yıl hapis istenen davanın duruşmasında Baluken, tutuklu bulunduğu Ankara F Tipi Cezaevi’nde SEGBİS ile bağlanarak savunma yaptı.

Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve daha önce aynı dosyadan yargılananların beraat ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in beraatine karar verdi.

 

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