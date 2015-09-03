HDP'li bakanlar Suriye tezkeresine 'Hayır' diyecek

Geçici seçim hükümetindeki HDP’li bakanlar Ali Haydar Konca ve Müslüm Doğan, bugün TBMM'de oylanacak Suriye ve Kuzey Irak tezkeresine “Hayır” diyeceklerini vurguladı.

Habertürk'e konuşan AB Bakanı Konca, geçici hükümette çatlak görüntüsü oluşturmamak için HDP'li bakanların, Meclis'teki tezkere görüşmelerinde kabinedeki arkadaşlarına vekâlet vereceklerine dair söylentilerin doğru olmadığını belirterek, "Böyle bir şey mümkün değil. Biz HDP'nin, kendi partimizin çizgisi doğrultusunda Bakanlar Kurulu'nda yer alacağız. Kimse irademizi teslim alamaz. Çatlak olurmuş, çatlak bizi ilgilendirmez. Tavrımız 'Hayır' olacak" ifadesini kullandı.