HDP'li bakanlar kırmızı plaka kullanmayacak, devir teslim töreni yapmayacak

Seçim hükümetinde yer alan HDP'li bakanlar Ali Haydar Konca ve Müslüm Doğan, devir teslim töreni yapmayacaklarını ve kırmızı plaka kullanmayacaklarını açıkladı.

Avrupa Briliği Bakanlığı'na getirilen Konca, “Ne makam ne mevki derdimiz var. Bizim tek derdimiz silahların susması. Biz farklı bir politika yürüteceğiz. Bunun somut göstergesi de kırmızı plaka kullanmamak olacak. Halkla bütünleştiğimizi göstereceğiz. Bunun için de koruma ordusu istemeyeceğiz” dedi.

İki bakan da devir teslim töreni yapmayacak

Habertürk’e bilgi veren HDP’li kaynaklar, “Bu kan ve gözyaşı ortamında devir-teslim töreni yapmayı uygun görmüyoruz” dedi.