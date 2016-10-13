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BBC Türkçe

HDP'li Aysel Tuğluk: Bizi siyasetten silmek istiyorlar!

Güneydoğu illerinde 200'den fazla Kürt siyasetçinin gözaltına alınmasının ardından DBP ve HDP yetkilileri toplu açıklama yaptı

13 Ekim 2016 17:38

Bazı Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri ve Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) belediye başkanları, partilerine yönelik son baskınlarla ilgili olarak Diyarbakır'da bir basın toplantısı düzenledi.

Son iki günde baskın ve gözaltıların arttığını söyleyen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "Siyasetten bizi silmek istediklerinin mesajlarını veriyorlar" dedi.

Aysel Tuğluk, 60 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu, 59 kişinin ev baskınlarında göz altına alındığını belirtti.

Avukatlara da görüş yasağı getirildiğini belirten Tuğluk, "Parti ve bileşenler olarak bu durumu sıradan görmüyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın operasyonların yapılacağı noktasında tehditleri bulunuyordu. Cumhurbaşkanı'nın beyanlarıyla hedef gösterme, siyaseti etkisizleştirme temelinde partimize dönük düşmanca bir tavır alınacağını ortaya koydular ve bunun startını verdiler" dedi.

Eş başkan ve yöneticilerinin gözaltına alınmasına dair ellerinde hiçbir gerekçe bulunmadığını aktaran Aysel Tuğluk, "Parti binalarına yapılan baskınların nedenini de bu gözaltılara gerekçe bulmak olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Tehlikeli bir sürecin başladığını ifade eden Tuğluk, her yöneticinin, halkın iradesini temsil ettiğini söyledi ve baskınlarla bu iradenin önünün kapatılmak istendiğini savundu.

Sürecin operasyonların devamının olacağını gösterdiğini ve bu "çılgınlığa ve operasyonlara" son verilmesi gerektiğini ifade eden Tuğluk, "Bu vekillerimize kadar dayanacak bir siyasi soykırımın devrede olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan da "Gelinen nokta tek dil, tek millet ve tek adam dönemine girdiğimizi görmekteyiz" diyerek ülkede muhalif tek bir insanın bırakılmamasının amaçlandığını savundu.

AKP'nin tek amacının demokratik siyasetin önünü kesmek olduğunu söyleyen Aslan, "AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nın ülkeye dayattığı bu karanlık geleceği biran önce ortadan kaldırması gerekiyor. Demokratik siyasetin önünün kesildiği noktada ülkede savaş, acı ve gözyaşı olacaktır. Bu nedenle daha fazla demokratik mücadeleye ihtiyaç olan bir süreci yaşıyoruz" dedi.

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