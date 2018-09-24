HDP'li Ayhan'ın cenazesi bugün: Vekilliği düşürüldü, sürgünde öldü...

T24

HDP'nin 24, 25 ve 26. dönem milletvekili İbrahim Ayhan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Sosyal medyada Rojava'da yaşamını yitiren Aziz Güler'in fotoğrafını paylaşması sonrasında, "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Türkiye'den ayrılan Ayhan, 19 Eylül'de, bir süredir bulunduğu Irak’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Ayhan’ın vekilliği, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde düşürülmüştü. Halen yargılandığı KCK dosyasında 5 yıl tutuklu kaldığı için bu cezası mahsup edilmiş ancak hakkında yurt dışı yasağı kararı verilmişti. Dokunulmazlıkların kaldırılması sonrası kendisi hakkında halen Urfa’da 3 dosyadan ve Ankara’da 1 dosyadan örgüt propagandası ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla soruşturma ve kovuşturmalar yürütülmekteydi.

Ayhan'ın cenazesi, bugün (24 Eylül Pazartesi) saat 11:30’da Siverek Devlet Hastanesi’nden alınmasının ardından Siverek Nato Mezarlığı'nda defnedilecek. Törene HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile HDP'li milletvekilleri katılacak.