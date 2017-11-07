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HDP'li Ayhan'a yurt dışı yasağı konuldu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu

07 Kasım 2017 17:06

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan\'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
1 Ekim 2010\'da kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi İl başkanlığı yaptığı sırada KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve tahliye olduğu 2014 yılında milletvekili olduğu için dosyası ayrılan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10’uncu duruşması görüldü. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan\'a yurt dışına çıkma yasağı kararı vererek, duruşmayı erteledi.

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