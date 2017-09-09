T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Ayhan Bilgen'in tahliyesine itiraz edildi

Savcılığın itiraz dilekçesinde Bilgen için mevcut delil durumu ile suçun vasıf ve mahiyeti gerekçe gösterilerek, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı savunuldu

09 Eylül 2017 01:23

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) 2014 yılı Ekim ayında IŞİD saldırısı altında olan Kobanê için yaptığı çağrıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tahliyesi savcılık itiraz etti.

Üst mahkeme olan 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Bilgen'in üzerine atılı suçlar yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, terör örgütü üyesi olmak suçunun CMK 100/3 maddesinde belirtilen suçlardan olması, mevcut delil durumu ile suçun vasıf ve mahiyeti gerekçe gösterilerek, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçe gösterildi.

Dilekçede söz konusu gerekçelerin dikkate alınarak, sanık Bilgen hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak, tutuklanmaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi talep edildi.

Tutukluluk değerlendirmesi yapan 5. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyesine karar verilen Ayhan Bilgen, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilmişti.

İddianamede, Bilgen hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "2911 Sayılı Yasaya Muhalefet" ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin "suç işlemeye tahrik" suçlarından 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

 

 

ETİKETLER

ayhan bilgenhdpmilletvekilisavcıitiraz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24