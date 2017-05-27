HDP’li Ayhan Bilgen'den Ramazan mesajı

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Cezaevi’nden Ramazan ayı mesajı gönderdi. İslam dünyasının Ramazan ayına büyük acılarla girdiğine, manevi iklimden uzak olarak yürütülen kimi tartışmalara mesajından dikkat çeken Bilgen, “Davulcularla ilgili haberler ya da orucu hurma ile açma tartışmaları, tüketim kültürü ve popüler magazin dünyasında bir yozlaşma işlevi görüyor” dedi.

Bilgen’in Silivri Cezaevinde kaleme aldığı Ramazan ayı mesajı şöyle:

Pek çok sıkıntı içerisinde olsak da, Ramazan her zamanki gibi sunduğu sabrı ve bereketiyle bizleri karşılıyor. Ramazan ayının hak ve adaleti tesis etme noktasında bir yüzleşme vesilesi olması temennisiyle, bütün İslam Alemi’nin Ramazan ayını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.

Ne yazık ki, İslam Dünyası Ramazan ayına büyük acılarla giriyor. Manevi iklimden uzak olarak yürütülen kimi tartışmalar, dinin bir sömürü aracına dönüştürülmesinin yansıması niteliğini taşıyor. Davulcularla ilgili haberler ya da orucu hurma ile açma tartışmaları, tüketim kültürü ve popüler magazin dünyasında bir yozlaşma işlevi görüyor.

İslam Dünyası’nın içinde boğulduğu savaşlara ve yoksulluğa dair bir muhasebe vesilesi olması gereken Ramazan ayı ve oruç ibadeti ne yazık ki amacından uzaklaştırılıyor. Bugün ciddi bir yüzleşme ve tarihi hesaplaşma yapmadan Ortadoğu’da insanca yaşam koşullarının inşa edilmesi mümkün görünmüyor.

Paylaşma ve dayanışma için anlamak, farkında olma bilincini güçlendirmek, ibadetlerin bireysel duyarlılık ve toplumsal sorumluluğa yönelik eğitici rolüdür. Ne pahasına olursa olsun sınırsız bir zenginleşme hırsı, ötekileştirme, dışlama ve baskıyı da beraberinde getiriyor.

Bayramları herkesin huzur ve barışının vesilesi kılabilmek için orucu bir nefis muhasebesi olarak yeniden ele almak inananların öncelikli sorumluluğu olmalıdır.