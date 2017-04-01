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HDP’li Ayhan Bilgen: Fezlekeye sonradan eklenen bir madde ile tutuklandım

Ayhan Bilgen, TBMM Başkanlığı'na bir dilekçe göndererek, fezlekelerde olmayan bir maddenin sonradan eklenerek tutuklandığını belirtti

01 Nisan 2017 23:38

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ocak 2017 tarihinden beri tutuklu olan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Bilgen, TBMM Başkanlığına başvurarak,  Meclis’e fezlekelerde olmayan bir maddenin, fezlekesine sonradan eklenmesi sonucunda tutuklandığını belirterek, hukuki mütalaa istedi.

Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ocak 2017’den beri  tarihinden beri tutuklu olan HDP Kars Milletvekili  Ayhan Bilgen, TBMM Başkanlığı'na bir dilekçe göndererek, fezlekelerde olmayan bir maddenin sonradan eklenerek tutuklandığını belirtti. Bu tutumun, hakkında fezleke hazırlanan tüm milletvekilleri için doğuracağı sorun ciddi bir kaosa neden olacağa dikkat çeken  Bilgen, Meclis Başkanlığı’ndan  hukuki mütalaa  talebinde bulundu. Bilgen’in  TBMM’ye gönderdiği  dilekçe şöyle.

20.05.2016 tarihinde kabul edilerek 08.06.2016 TARİHLİ Resmi Gazete’de yayımlanan 6718 sayılı değişiklikle Anayasa’ya geçici 20. Madde eklenerek milletvekili yargılamasında yeni bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Düzenlemeye göre gönderilen fezlekeler ile yargılama süreçleri başlamıştır.

Benimle ilgili gönderilen fezlekelerde TCK 214/1 ve 2911 sayılı yasalara aykırılık iddiaları bulunmaktadır.

TBMM’ye gönderilen fezlekelerde yer almamasına rağmen TCK 314/2 maddesi, sonradan iddianameye eklenerek tutuklanmış bulunmaktayım. Bu durum TBMM’nde kabul edilen düzenlemeye ve Anayasa’nın ilgili maddelerine açıkça aykırıdır. Bu tutumun, hakkında fezleke hazırlanan tüm milletvekilleri için doğuracağı sorun ciddi bir kaosa neden olacaktır. Meclis Başkanlığının bu konuda hukuki bir mütalaa hazırlayarak tarafıma ve Adalet Bakanlığına sunmasını talep etmekteyim.

 

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