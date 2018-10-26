HDP'li Aydemir: Adaylarımız Kandil ile belirlenmedi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, \"Biz adaylarımızı halkımızla kurullarımızla belirliyoruz. Hiçbir dönem Kandil\'in veya söylenen farklı yöntemlerle adaylarımız belirlenmedi. Nasıl 24 Haziran\'da demokratik yöntemlerle adaylarımızı belirlediysek bundan sonra da bu yöntemle belirleyeceğiz\" dedi.

HDP Diyarbakır milletvekilleri Adnan Selçuk Mızraklı, Saliha Aydemir, Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ ve Musa Farisoğulları, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vekiller, toplantıda ülke gündemini, yerel seçimi ve siyasi gelişmeleri değerlendirerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. HDP\'li Aydemir, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçime yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, aday belirleme tartışmalarına değindi. Demokratik yöntemle adayları belirlediklerini vurgulayan Aydemir, \"AK Parti- MHP ittifakı, yerel seçimlerde HDP\'yi işaret ederek, sandıklarda HDP çıkarsa kayyum atayacaklarını ifade ettiler. Eğer kayyum atanacaksa nasıl bir yol belirleyeceğimiz gündemimize geliyor. Kürtlerin yerel yönetimler seçimlerine nasıl baktığını görmek gerek. Biz, şimdiye kadar nasıl seçimlere girdiysek 2019 seçimlerinde de HDP olarak seçime gireceğiz. Kayyumun, ertesi gün atanacağını bilsek de biz bu seçime kendi irademizle halkımızla halkımızın vereceği cevabı almak için seçime gireceğiz\" diye konuştu.

Yerel seçime halk iradesini ön planda tutarak gireceklerini kaydeden Aydemir, şunları söyledi:

\"AK Parti- MHP ittifakının oluşturmak istediği algı, bunun üzerinde insanların sandığa gitmesini engellemektir. Bunun üzerinde HDP\'nin var olan doğru çizgisini körüklemektir. Kayyum siyasetinden önce AK Parti\'nin oy oranı buralarda düşüktü. Seçimle meşruiyet kazanmak istiyor. Biz de seçimlerle bu meşruiyeti AK Parti\'ye vermeyeceğiz. Halk ile yaptığımız toplantılarda, yerel seçimlere hazırlıklarımızı 24 Haziran seçimlerinin ardından başlattık. AK Parti\'nin oluşturmak istediği algı, bu mücadeleyi körüklemek üzeredir. Ama biz, nasıl 24 Haziran\'da veya öncesinde adaylarımızı topluma, sivil toplum kuruluşlarına, kurullarımızla adaylarımızı seçip, seçime girdiysek bu dönemde de aynı şekilde seçime gireceğiz. AK Parti\'nin bu seçimi kazanmayacağını buradan söylemek istiyorum. Biz adaylarımızı halkımızla kurullarımızla belirliyoruz. Hiçbir dönem Kandil\'in veya söylenen farklı yöntemlerle adaylarımız belirlenmedi. Nasıl 24 Haziran\'da demokratik yöntemlerle adaylarımızı belirlediysek bundan sonra da bu yöntemle belirleyeceğiz. Biz seçimlere halkımızın iradesiyle gireceğiz. Kayyumların atanıp, atanmamasına bakmadan, yerelde 1 kişi bile kalsak bu çalışmaları yaparak, demokratik bir şekilde seçimlere gireceğiz.\"

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