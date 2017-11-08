HDP'li Atalan'dan, 20 ayda 18 çocuğu öldüren patlayıcılar ile ilgili soru önergesi

DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan, Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak ile ilçelerinde düzenlenen \'Hendek-barikat operasyonlarından\' sonra kaldırılan hafriyat alanlarında bulunan ve son 20 ayda 18 çocuğun ölümüne, 33 çocuğun yaralanmasına yol açtığı öne sürülen patlayıcı cisimleri TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren HDP\'li Atalan, \"Nusaybin\'de operasyonların ve sokağa çıkmak yasaklarının bittiğinin açıklanması üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen, sokaklardaki mühimmatlar neden temizlenmemiştir\" diye sordu.

HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan, Diyarbakır, HakkAri, Mardin ve Şırnak\'a bağlı ilçelerde son 20 ayda özellikle hafriyat alanlarında bulunan cisimlerin patlaması sonucu 33 çocuğun yaralandığı ve 18 çocuğun yaşamını yitirdiğine ilişkin medyada haberlerin yayınlandığını söyledi. Atalan, şöyle dedi:

\"Geçtiğimiz 4 Kasım 2017 tarihinde Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'ne bağlı Yenişehir Mahallesi\'nde bulunan Yasemin Sokak civarında çocukların yerde bulduğu cismin patlaması sonucu, yaşları 12-13arasında değişen N.Y., Y.Y. ve Ö.Y. yaralanmıştır. Bugüne kadar sokaklarda bırakılan askeri mühimmatların patlaması sonucu Mardin ve ilçelerinde çok sayıda yurttaşımız ciddi şekilde yaralanmış veya yaşamını yitirmiştir.\"

HDP\'li Atalan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'dan şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

* Nusaybin\'de askeri cisimlerin patlaması sonucu yaşanan çocuk ölümlerinin sorumluları kimlerdir? Bu kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapılacak mıdır? * Söz konusu vakayı göz önüne alarak, başta çocuklar olmak üzere, can kayıpları yaşanmaması için hangi önlemleri almayı planlamaktasınız? * Sokaklarda bulunan askeri mühimmatların türü ve menşei nedir?

* Nusaybin\'de operasyonların ve sokağa çıkmak yasaklarının bittiğinin açıklanmasının üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen, sokaklardaki mühimmatlar neden temizlenmemiştir?

* Mardin ve ilçelerinde sokağa çıkma yasakları sırasında ve sonrasında yaşamını yitiren çocuk sayısı kaçtır? * Sokağa çıkma yasağı ilan edilen diğer il ve ilçelerde yaşamını yitiren çocuk sayısı kaçtır?