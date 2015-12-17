HDP'li Aslan kürsüye şarapnel parçalarıyla çıktı: Bunları evlerden, camilerden topladık; iyi bakın!

Güneydoğuda birçok ilde devam eden sokağa çıkma yasaklarını ve güvenlik güçlerinin operasyonlarını eleştiren HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Meclis kürsüsüne fişek ve şarapnel parçaları parçalarıyla çıktı. Elindekileri gösteren Aslan, “Bunları sokaklardan, evlerden, camilerden topladık. İyi bakın, bunlar sürekli milletvekillerine, bize sıkılan biber gazlarının fişekleri. Dolu olsa size sıkacaktım, ama bize sıktıkları için boş." dedi.

Güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı bölgelerde "kayıt dışı kurşun kullandığını" iddia eden Mehmet Ali Aslan, "MKE yapımı mermi kovanları ama bize sıkılan mermilerde MKE yazmıyor. Kayıt dışı kurşunlar bunlar. Bu kirli savaş bir an önce bitsin. 80 milyonu temsil eden 550 akıl bu sorunu çözmeye yeter" diye konuştu.

“Bunları sokaklardan, evlerden, camilerden topladık"

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre, HDP'li Mehmet Ali Aslan, güvenlik güçlerinin Güneydoğu’daki yerleşim yerlerinde süren operasyonlarını Meclis’te kürsüye taşıdığı roketatar, bazuka ve mühimmat parçalarıyla eleştirdi. Fişek ve şarapnel parçalarını AKP milletvekillerine gösteren Aslan, şunları söyledi:

“Bunları sokaklardan, evlerden, camilerden topladık. İyi bakın, bunlar sürekli milletvekillerine, bize sıkılan biber gazlarının fişekleri. Dolu olsa size sıkacaktım, ama bize sıktıkları için boş. MKE yapımı mermi kovanları. Ama bize sıkılan mermilerde MKE yazmıyor. Kayıt dışı kurşunlar bunlar. Bu kirli savaş bir an önce bitsin. 80 milyonu temsil eden 550 akıl bu sorunu çözmeye yeter.”

"‘İçinde gaz olsa sıkardım’ dedi. Acaba gizli fantezisi mi diye düşünüyorum"

HDP'li Aslan'ın ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, terör örgütü PKK’dan ele geçirilen patlayıcıların 10 tonu bulduğunu belirterek, “Aynı malzemelerle bütünüyle farklı bir senaryo anlatmak mümkün. ‘İçinde gaz olsa sıkardım’ dedi. Acaba gizli fantezisi mi diye düşünüyorum” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Aslan için “Adeta PKK diliyle konuştu” diyerek hükümetin yanıt vermemesini eleştirdi.