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HDP’li Aslan: Evim basılmadı, ifadeye çağrıldım, gitmeyeceğim

"Evime baskın yapılmış gibi haber sunulmuş"

11 Ekim 2016 22:45

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, evine polis baskın yapıldığı iddiasına yönelik çıkan haberleri yalanladı. HDP’li Aslan, evine giden polislerin içeri girmediğini, eşine ifadesi olduğunu söylediklerini aktardı. Aslan, ifade vermeye gitmeyeceğini söylerken “Nasıl götürüyorlarsa götürsünler. Medenice mi yoksa zorla mı, onların anlayışları” dedi.

T24'e konuşan Aslan şu ifadeleri kullandı:

“Evime gidip Mehmet Ali Aslan evde mi diye sormuşlar. Eşim evde yok cevabını verince ‘Ankara’da mı, Midyat’ta mı?’ demişler. Gelip gelmeyeceğimi sorunca eşim ‘Bilmiyorum’ cevabını vermiş. Evime baskın yapılmış gibi haber sunulmuş. İfade vermeye gitmeyeceğim. Medenice mi götürürler zorla mı onların anlayışları.”

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