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HDP'li Altan Tan'dan PKK'ya çağrı: Çocukların dağa gitmesini savunmayın

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, PKK'nın dağa kaçırdığı iddia edilen çocukların durumuna ilişkin 'PKK'ya düşen, 'Biz asla 14-15 yaşındaki çocukların dağa gitmesini savunamayız' demektir' dedi

04 Haziran 2014 20:48

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, PKK ’nın örgütün dağ kadrosuna kattığı çocuklarla ilgili olarak "PKK'ya düşen, hiç bu kadar polemiğe girmeden, 'Biz asla 14-15 yaşındaki çocukların dağa gitmesini savunamayız, doğru bulmayız' demektir" dedi. 

Tan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Güneydoğu'da çiftçilere, kaçak elektrik tüketimine ilişkin, 50 bin lira ile 200 bin lira arasında ceza yazıldığını söyledi. Bölgede tarlaları susuz kalan çiftçinin kaçak kuyulardan su elde etmeye çalıştığını belirten Tan, "Çiftçi, diyor ki 'Zaten bu kuyuya elektrik bağlanması yasak. Ayrıca bir de ben buradaki elektriğin bedelini ödersem o zaman gelsin tarlayı da devlet eksin. Öte taraftan firma da 'Bu beni bağlamaz ben bu elektriği parasını almam lazım' diyor" diye konuştu. Her iki tarafından haklı olduğunu belirten Tan, iktidarın bu konuya çözüm bulması gerektiğini belirterek, "Osmanlı dönemindeki mültezimler gibi uygulama yapamazsınız" dedi. 

Gazetecilerin, PKK’nın çocuk kaçırdığı iddiasına ilişkin sorularını yanıtlayan Tan, "Öyle bir tablo ortaya çıktı ki memleketteki 14-15 yaşındaki çocuklar için yanan, ağlayan, feryat eden, yemek yiyemeyen, gece gündüz düşünen, uykusuz kalan bir Başbakan var. Bülent Arınç var, Beşir Atalay var. Öbür tarafta da BDP 'li, HDP'li milletvekilleri sanki diyor ki 'Bu çocuklar dağa gitsin, iyi ki gittiler...' 14-15 yaşındaki çocuğun dağa gitmesinin doğru olacağını söyleyebilecek bir siyasetçi var mı? Bu yaştaki çocuğun yeri, anasının, babasının yanıdır, sıcak yuvasıdır. PKK'ya da düşen, hiç bu kadar polemiğe girmeden, 'Biz asla 14-15 yaşındaki çocukların dağa gitmesini savunamayız, doğru bulmayız' demektir. 'Eğer böyle bir durum varsa, çocuklar bir şekilde dağa gitmişlerse, bunların tamamının anne, babalarının yanına dönmelidir' diyeceksiniz ve geleni de göndereceksiniz. Sonra döneceksin Başbakan'a. Sen bu çocukları bu kadar seviyorduysan, hiç düşündün mü bu çocuklar niye lunaparka gitmiyor da dağa gidiyor. Kandırılarak giden de yok. Bunu oraya yollayan sebepler ne?" şeklinde konuştu.

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