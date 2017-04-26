HDP'li Altan Tan: Kimse yüksek sesle "PKK yanlış yaptı" diyemiyor

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasıyla ilgili olarak "AK Parti'den gelen ve şu an tekrar geri dönmekte olan Kürt seçmenler, hendek siyasetine karşı çıkmıştır. PKK'nın iki yıl boyunca devam eden yanlış siyasetini onaylamamıştır. Cevabı birilerine çok zor geliyor. 'PKK yanlış yaptı, hendek, iç savaş, çatışma, şiddet, terör, yanlıştı' diyemiyor yüksek sesle" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ferit Aslan'ın haberine göre; Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 Televizyonuna referandum sonuçlarını değerlendiren Tan, 7 Haziran seçimleriyle beraber AK Parti’den HDP’ye gelen 2 puan muhafazakâr oyun 1,5 puanına yakının "hendek siyaseti"nden ötürü tekrar AKP'ye gittiğini ileri sürdü.

Doğru analiz yapılmaması halinde HDP’nin daha da kan kaybedeceğini iddia eden Tan şunları söyledi:

“AK Parti’den gelen ve şu an tekrar geri dönmekte olan Kürt seçmenler, hendek siyasetine karşı çıkmıştır. PKK’nin iki yıl boyunca devam eden yanlış siyasetini onaylamamıştır. Ancak hayır diyen muhafazakar seçmen AK Parti’ye de teslim olmamıştır."

"Ak Parti oylarından görece bir artış var. Hayır oyları yine çok güçlü. Mesela Diyarbakır’da 'Hayır' oyları yüzde 67.6’dır. Bu, çok yüksek bir rakamdır. Ama bir önceki seçime göre düşüş var. Diyarbakır’da Ak Parti’de de bir önceki seçime göre görece bir artış var. Önce şu tabloyu ortaya koymak lazım; yani bu bölgede zaten AK Parti’nin, Refah Partisi’nin eskiden beri Kürtler içerisinde ciddi bir tabanı vardı. Dindar, muhafazakar Kürtler, Refah Partisine, Fazilet Partisine, Ak Parti’ye oy veriyordu. Türkiye genelinde şu an bütün alan analistleri diyor ki; 2 milyonun üzerinde dindar- muhafazakâr Ak Partili Kürt seçmen, oyunu HDP’ye verdi. Bir geçiş oldu, 1 Kasım'da bunların 1 milyonu geri döndü. Şu anda da bir kısmı tekrar geri dönüyor. Yani bölgede 400 bin olmak üzere HDP'nin Türkiye genelinde toplamda 700 bin gibi bir oy kaybı var."



Ak Parti’den gelen ve şu an tekrar geri dönmekte olan Kürt seçmenler, hendek siyasetine karşı çıkmıştır. PKK’nın iki yıl boyunca devam eden yanlış siyasetini onaylamamıştır. Bunun esas sebebi budur. ‘Hayır’ oyu verenler de hendek doğrudur demedi, yani bundan da o netice çıkmıyor. Şu an toplumda bir anket yapın kitlenin içine girin, Kürt halkının ezici çoğunluğu bu siyaseti yanlış görmüştür. Ama Tayyip Erdoğan'a da gidip teslim olmamıştır."



"Ak Parti’den gelen ve tekrar geri gitmekte olan bir kitle vardır. Bunun sebeplerinin araştırılması lazım. Bunun sebebi de bellidir. Halk iç savaş istemiyor, hendek siyaseti istemiyor, demokratik kanallara destek verilmesini istiyor. Kimse PKK yanlış yaptı, hendek, iç savaş, çatışma, şiddet, terör, yanlıştı’ diyemiyor yüksek sesle."

