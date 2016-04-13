HDP’li Altan Tan: Ensar Vakfı’nda tecavüz olayı var ancak bütün kurumu suçlamak yanlış

HDP’li Altan Tan, Karaman’daki Ensar Vakfı’na bağlı kurumlarda yaşanan tecavüz olaylarına ilişkin, "Ortada tecavüz olayı var ancak bütün kurumu suçlamak yanlış” dedi. Tan, "Bale kursunda bir seks skandalı oldu diye bütün balerinleri suçlamak veya HDP’li belediyede buna benzer birşey olduğu vakit tüm HDP camiasını suçlamak, MHP’yi, CHP’yi suçlamak yanlış" ifadelerini kullandı.

Tan, “PKK’nın acilen silahları susturması lazım” dedi ve şöyle konuştu:

"PKK'nın acilen silahları susturması lazım. Devletin de acilen demokratikleşme, hak ve özgürlükleri genişletmesi, sorunun çözümüyle ilgili her türlü kesimle müzakereye başlaması lazım. Bu kadar iç gerilim, bu kadar dış gerilim sürdürülebilir değil. Türkiye'nin aynı anda ABD ile Rusya ile çarpışması mümkün değil. Suriye, İran, Irak, Mısır, Ermenistan... Bölgedeki bütün komşularla aynı anda kavga sürdürülebilir değil.”

Tan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı değerlendirmesi istenmesi üzerine, şunları kaydetti:

"Biz, çocuklarımızın yanında haber izleyemez duruma geldik. İlkokulda çocuklar bunları birbirine söylemiyor. Bu üslup, üslup değil. Bir cumhurbaşkanı çıkıyor ana muhalefet partisi başkanına 'sapık' diyor. O da çıkıyor 'siyasi sapık da sensin, cinsi sapık da sensin...' Şaka yapmak istiyorum ama şaka yapılacak bir şey de kalmadı. Bu üslupların tamamı yanlış."