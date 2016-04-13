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HDP’li Altan Tan: Ensar Vakfı’nda tecavüz olayı var ancak bütün kurumu suçlamak yanlış

“PKK'nın kayıtsız, şartsız silahlarını susturması lazım”

13 Nisan 2016 20:54

HDP’li Altan Tan, Karaman’daki Ensar Vakfı’na bağlı kurumlarda yaşanan tecavüz olaylarına ilişkin, "Ortada tecavüz olayı var ancak bütün kurumu suçlamak yanlış” dedi. Tan, "Bale kursunda bir seks skandalı oldu diye bütün balerinleri suçlamak veya HDP’li belediyede buna benzer birşey olduğu vakit tüm HDP camiasını suçlamak, MHP’yi, CHP’yi suçlamak yanlış" ifadelerini kullandı.

Tan, “PKK’nın acilen silahları susturması lazım” dedi ve şöyle konuştu:

"PKK'nın acilen silahları susturması lazım. Devletin de acilen  demokratikleşme, hak ve özgürlükleri genişletmesi, sorunun çözümüyle ilgili her  türlü kesimle müzakereye başlaması lazım. Bu kadar iç gerilim, bu kadar dış  gerilim sürdürülebilir değil. Türkiye'nin aynı anda ABD ile Rusya ile çarpışması  mümkün değil. Suriye, İran, Irak, Mısır, Ermenistan... Bölgedeki bütün komşularla  aynı anda kavga sürdürülebilir değil.”

Tan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup  toplantısında yaptığı konuşmayı değerlendirmesi istenmesi üzerine, şunları  kaydetti:

"Biz, çocuklarımızın yanında haber izleyemez duruma geldik. İlkokulda  çocuklar bunları birbirine söylemiyor. Bu üslup, üslup değil. Bir cumhurbaşkanı  çıkıyor ana muhalefet partisi başkanına 'sapık' diyor. O da çıkıyor 'siyasi sapık  da sensin, cinsi sapık da sensin...' Şaka yapmak istiyorum ama şaka yapılacak bir  şey de kalmadı. Bu üslupların tamamı yanlış."

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