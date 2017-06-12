HDP'li Alp Altınörs'e tahliye kararı

Mahkeme, HDP Parti Meclisi üyesi Alp Altınörs hakkında tahliye kararı verdi.

Etkin Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Altınörs'ün avukatları Kazım Bayraktar ve Alişan Şahin'in yaptığı tahliye başvurusunu değerlendiren Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Altınörs ile birlikte soruşturmada tutuklu bulunan tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Altınörs, 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden HDP Tokat il yöneticisi Zakir Karabulut'un cenaze törenine ilişkin 8 Eylül 2016 tarihinde Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Tokat'a getirilmiş ve 15 Eylül'de tutuklanmıştı.

Dokuz ayda duruşma tarihi belli olmadı

Tokat Savcılığı, dosyayı Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. İddianame hazırlandıktan sonra dosyaya hangi mahkemenin bakacağına uzun süre karar verilemedi. Yargıtay geçen ay, dosyaya Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakmasına karar verdi. Duruşma tarihi verilmedi.

Tutuklandığında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı olan Altınörs, HDP'nin Olağanüstü Kongresi'nde PM üyeliğine seçilmişti.

Alp Altınörs hakkında

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi. 7 Haziran 2015 geenel seçimlerinde HDP Samsun milletvekili adayıydı. 1977, Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji Lisesi'nde eğitim gördü. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü dönemin siyasi koşulları nedeniyle 1996'da yarım bıraktı.

2008'de İstanbul Cervantes Enstitüsü'nde eğitimini tamamlayarak İspanyolca tercümanı oldu. Ezilenlerin Sosyalist Platformu ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde siyasi çalışmalar yaptı.

Uzun yıllar Atılım gazetesinde editörlük yaptı, Ceylan Yayınları'nda yayın sorumlusu olarak çalıştı. Hala Atılım ve Özgür Gündem'de köşe yazıları yazıyor. İngilizce ve İspanyolca dillerinde serbest tercümanlık yapıyor.