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HDP’li Akdeniz Belediyesi’ne de kayyım atandı

Belediyenin eş başkanı Mutlu gözaltına alınırken, diğer eş başkan Fazıl hakkında yakalama kararı çıkmıştı

18 Aralık 2016 16:58

Mersin'de HDP’li Akdeniz Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı’nca kayyım atandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Ekber Şen'in haberine göre Belediyeye kayyım olarak atanan merkez Akdeniz İlçe Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, sabah saatlerinde belediyeye giderek kayyım tebliğini yaptı. Aktaş’ın yarın sabah göreve başlayacağı belirtildi.

Bir süre önce yapılan operasyonda merkez Akdeniz İlçe Belediyesi Eş Başkanı HDP’li Yüksel Mutlu gözaltına alınırken diğer Eş Başkan M. Fazıl Türk hakkında yakalama kararı çıkmıştı.

 

 

 

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Hamdi Bilge AktaşMersinHDPAkdeniz BelediyesiYüksel Mutlu

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