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HDP’li Adıyaman’ın kardeşi tutuklandı

Ahmet Adıyaman, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklandı

18 Mayıs 2017 21:43

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın kardeşi Ahmet Adıyaman, “PKK terör örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İl Jandarma Komutanlığınca, hakkında tutuklama kararı bulunan Ahmet Adıyaman'ın gözaltına alınması amacıyla çalışma başlatıldı. Kent merkezinde gözaltına alınan Ahmet Adıyaman, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Ahmet Adıyaman “terör örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Adıyaman, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde HDP Iğdır Belediye Meclis üyesi seçilmiş ve görev yapmıştı.

 

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