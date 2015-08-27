HDP'li Abdullah Zeydan: Yüksekova'da 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralı!

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, "Yüksekova’ da dün gece yaşanan çatışmalarda bize gelen bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralı" dedi.

DİHA'da yer alan habere göre ise, ölü sayısı 4'e yükseldi. Haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan ilk saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, askerlerce atılan havan topunun patlaması sonucu vücuduna şarapnel parçası isabet eden bir yurttaş daha olay yerinde yaşamını yitirdi."

Hakkari Valiliği'nin dün saat 23.30'da ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ardından, Yüksekova ilçesinde çatışmalar yaşanmaya başlamıştı.

Yüksekova İlçesi’ndeki olaylar devam ederken, HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, güvenlik güçleri tarafından atılan top atışlarının bir eve isabet etiğini ve evde bir cami imamının ağır yaralandığını söyledi. Zeydan, "Hakkari Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ilçedeki Orman ve Eski Kışla mahallelerinde yoğun bir çatışma yaşanıyor. Orman Mahallesi’ne atılan top atışlarının isabet ettiği evde mahallenin cami imamı İbrahim Akdoğan yaralandı. Yaralıyı getirmek için giden 112 Acil sağlık ekilerine güvenlik güçleri izin vermiyor. Cami imanın çocuklarının sağlık durumundan da haber alınamıyor" dedi.

Halk tencere tavalarla sokağa çıktı

Hakkari Valilği tarafından 23.30’dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından ilçenin bir çok yerinden silah ve patlama sesleri duyuldu. Ardından da binlerce kişi evlerinden dışarı çıkarak sokaklarda yürümeye başladı. Ellerindeki tava, tencere kapaklarını bir birine vurararak protestoda bulunan kalabalığın, sokak ve caddelerde yürümeleri üzerine çevrede geniş güvenlik önlemi polis ekipleri yer yer müdahalede bulundu. Protostocular zırhlı araçlara taş atıp, kurdukları barikatlarda ateş yakarken, polisler de gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanarak toplanan göstericileri dağıtmaya çalıştı. Bu arada birçok noktadan da silah ve patlama sesleri duyulmaya devam etti.

Valiliğin sokağa çıkma yasağını ilan etmesinden kısa bir süre sonra Orman ve Eski Kışla mahallelerinde yoğun bir şekilde silah ve patlama sesleri duyuldu. Zıhlı araçlar bölgeye doğru giderken, silah sesleri de zaman zaman oldukça yoğun bir şekilde duyuldu.

Valilik: İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmak yasak

Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi’nde dün gece saat 23.30’dan ikinci bir duyuruya kadar ilçede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Hakkari Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Yüksekova İlçesi’nde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlimiz Yüksekova İlçe merkezinde 26 Ağustos 2015 günü saat 23.30’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.