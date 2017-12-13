HDP'li Abdullah Zeydan hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan\'ın, \'Terör örgütüne yardım ve propaganda suçlarından Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın sonunda esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Zeydan\'ın \"PKK sizi tükürüğünde boğar\" sözü nedeniyle \'Terör örgütü propagandası yapmak\' ve katıldığı eylemler nedeniyle \'Terör örgütüne üye olmak\' suçlarından 8.5 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde 4 Kasım 2016\'dan beri tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 14 Temmuz 2017 günü yapılan karar duruşmasında, \'Terör örgütüne yardım etme\' ve \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Zeydan\'ın avukatlarının başvurusu ile dosyayı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetti. Bozma kararının ardından Zeydan\'ın yeniden yargılamasına Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi.

Tutuklu milletvekili Abdullah Zeydan, davanın bugünkü ikinci celsesi için daha önce Edirne\'den getirildiği Elazığ Cezaevi\'nden Diyarbakır\'a sevk edildi. Duruşmayı, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Nihat Akdoğan, Ziya Pir, Ayşe Başaran Acar ve Leyla Birlik de izledi.

\'AKP VE GENEL BAŞKANI YARGIYI SİYASİ BİR SOPA OLARAK KULLANMIŞTIR\'

İddianamenin okunmasının ardından 27 sayfalık savunmasını okuyan HDP\'li Zeydan, dokunulmazlıklarımızın hukuka aykırı şekilde kaldırılmasının yargı kararıyla olmadığını ifade ederek, \"Cumhurbaşkanı\'nın defaatle yaptığı açıklamalar ile parlamentomuza talimat vermesi ve baskı altına alması suretiyle siyasi bir kararla dokunulmazlığımız kaldırılmıştır. Dokunulmazlıklarımız yargısal değil, siyasi bir saikle kaldırılmıştır. Eş genel başkanlar dahil, milletvekillerimiz siyasi operasyona maruz bırakılmıştır. Bu durum anayasaya aykırı bir durumdur. AKP, OHAL ile kendisine biat etmeyen toplumsal muhalefeti ve demokratik kesimleri susturmak, baskı altına almaya çalışmaktadır. AKP ve genel başkanı, kendi bekası için yargıyı sopa olarak kullanmıştır. Aşamaların tümünde yargı siyasetin aracı ve sopası olarak kullanılmıştır\" dedi.

\'BİR SOYTARIDAN RÜŞVET ALMADIK\'

Savunmasında, Mecliste çoğunluğu kaybeden AK Parti\'nin, bunun sorumlusu olarak HDP\'yi gördüğünü ve düşmanca saldırdığını öne süren Zeydan, şunları söyledi:

\"Barış döneminde güç kaybeden AKP\'nin güç kazanması, yeniden iktidar olabilmesi için savaşa ihtiyacı vardı. Savaş başladı, hemen akabinde erken seçim kararı alındı. AKP tek başına iktidar oldu, fakat bu yetmiyordu. Başkanlık sistemi için anayasayı değiştirecek çoğunluğu yakalamak istiyordu. İşte HDP\'nin tasfiye edilmek istenmesinin sebebi budur. HDP\'ye saldırı ve baskılar olmazsa, kesinlikle \'hayır\' çıkacak, yani barış ve demokrasi bloğu kazanacaktı. Siyasi iktidar hedefine ulaşmak için HDP üzerinde yaptığı, haksız ve hukuksuz tasfiye sürecini yargı eliyle genel seçimlere kadar götürecektir. Baskılara karşı HDP dik ve onurlu duruş sergilemiş, AKP-MHP savaş cephesi çöküşe geçmiştir. HDP kimden gelirse gelsin, şiddete karşıdır. Evladını yitirmiş anne, babanın tabutlara sarılan körpecik çocukların eşlerinin acısını biliriz. Biz hırsızlıktan, yolsuzluktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, yüz kızartıcı suçlardan yargılanmıyoruz. Biz 70 milyon değerinde saati rüşvet olarak almadık. Ülkemizi milyarlarca dolar zarara sokup 250 milyon lirayı bir soytarıdan rüşvet almadık. Bizim evlerimizde para sayma makineleri yoktu. Tekrar iktidara gelebilmek için savaşı başlatan, Anadolu\'nun yoksul çocuklarını ölüme gönderip kendi çocuklarına Man adalarında trilyonluk gemiler aldırıp, şirket kurdurup, ülkemizden vergi kaçırmadık. Bizim Eş Genel Başkanımızın çocuklarının, eniştelerinin, dünürlerinin hiçbir zaman milyon dolarları olmadı.\"

\'KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜ TÜRKİYE\'NİN ÜNİTER YAPISINI GÜÇLENDİRİR\'

Barışı, kardeşliği ve demokrasiyi savunanların gücünün zulmedenlerin gücünden fazla olduğunu söyleyen HDP\'li Abdullah Zeydan, \"Dünyanın hiçbir ülkesinde politikacılar, insanlar, fikir ve düşüncelerini açıklayarak yaşadıkları ülkeyi bölmemişlerdir. Hiçbir demokratik rejimde milletvekillerinin dokunulmazlığı fikir ve konuşmaları nedeniyle kaldırılmamıştır. Kürt sorununun demokratik çözümü Türkiye\'ye bölmez, aksine üniter yapısını güçlendirir. Tekrar çözüm sürecine dönülmesi fikri bir gerçekliktir. Asker, polis, gerilla ve sivil insanların ölmemesi için yapılan canlı kalkan eylemleri anlamlıdır. Bana göre bu dava, bir kumpastır\" dedi.

\'PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜNDE BOĞAR\' SÖZÜ YANLIŞ ANLAŞILDI\'

Savunmasında daha önce söylediği, \'PKK sizi tükürüğünde boğar\' sözünün yanlış anlaşıldığını öne süren Zeydan, \"Konuşmamın tamamı hiçbir zaman verilmedi. Siyasi iktidar bu konuşmamın propagandasını yaptı. Barış içinde yaşamanın değerini biliyorum. HDP o dönemde çözüm sürecini yeniden canlandırmak istedi. IŞİD\'e defalarca yardım edilmiş ve yol verilmiştir. Konuşmamın tamamı barış içeren bir konuşmaydı. \'PKK sizi tükürüğünde boğar\' sözlerini Türkiye halklarına söylediğim algısı yaratıldı. Konuşmamın içinden bir cümle alınarak, bir süreç başlatıldı. Siyasi iktidar bunu manipüle etti. 80 milyon yurttaşın onur ve haysiyeti, benim onur ve haysiyetimdir. Konuşmamda devleti muhatap alan bir söz yoktur. Ben iktidarı eleştiriyor ve IŞİD\'in katliamlarına dikkat çekiyordum. Bu söz IŞİD\'e destek veren, kardeş kanı akmasını isteyen kesimlere söylenmiştir. 6 bin yıl hapisle yargılanan IŞİD\'çiler serbest bırakılıyor, bu halkın vekilleri tutuklu yargılanıp, onlarca yıl ceza alıyor. Hükümetin içindeki bir kesim IŞİD\'e yol vermiştir. Anadolu\'nun evlatları can verirken, biz alkışlayacak mıyız?\"dedi.

Daha sonra söz hakkı alan sanık avukatları Mahsuni Karaman, Mehmet Emin Aktar ve Murat Arksak, dosyanın savunmanın kısıtlaması nedeniyle bozulduğuna dikkat çekerek, yargılamanın genişletilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, yargılamanın genişletilmesi talebini reddetti. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Savcı, Zeydan\'ın \'Suçu ve suçluyu övme\' ve \'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet\' suçlarından beraatine karar verilmesini istedi. Zeydan\'ın, \'PKK sizi tükürüğünde boğar\' sözlerinden dolayı \"Terör örgütü propagandası yapmak\' ve 7 ayrı eyleme katıldığı için \'Terör örgütüne üye olmak\' suçlarından 8.5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını isteyen savcı, tutukluluk halinin de devamını talep etti.

Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, Abdullah Zeydan\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.