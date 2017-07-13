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HDP’li 9 yöneticiye tahliye

2 yönetici tutuklu yargılanmaya devam edecek

13 Temmuz 2017 20:40

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, geçtiğimiz 13 Aralık’ta aralarında HDP Eskişehir İl Başkanı Ahmet Uluçelebi’nin de olduğu 11 HDP yöneticisini gözaltına aldı. 11 yönetici “Terör örgütü propagandası yaptıkları” iddiasıyla 19 Aralık’ta adliyeye sevk edildi. HDP İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ile il yöneticisi Işık Polat tutuklanırken, 9 yönetici ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yargılamaya bugün Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya Ahmet Uluçelebi ve Işık Polat ile tutuksuz yargılanan HDP yöneticileri katıldı.

Mahkeme heyeti, HDP İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ile il yöneticisi Işık Polat’ın adli kontrol uygulamasıyla ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine karar verdi. Duruşma 17 Kasım’a erteledi.

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